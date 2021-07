¿Si me vacuno contra el covid-19, puede salir positiva la prueba PCR?

El material genético del covid-19, que es el que identifica la prueba PCR, no se multiplica porque no existe o está completamente inhibido para hacerlo, explica el infectólogo Pérez. Foto: ARCHIVO EL COMERCIO

Diario El Tiempo de Colombia

Algunas personas que requieren una prueba negativa se muestran temerosas de vacunarse ante la idea de que esto puede modificar los resultados.

En este sentido, esta es una pregunta frecuente en razón a que muchas personas necesitan una prueba PCR (que identifica la presencia del virus a partir de su material genético) como requisito para algunas actividades, como viajes, trabajo, procedimientos médicos y temen que la inmunización la altere.

En esta oportunidad se responde a la inquietud enviada por Jaime García.

La respuesta es no. Carlos Eduardo Pérez, jefe de Infectología de la Clínica de Marly y del Hospital de la Samaritana (Colombia), dice que esto no es posible, porque todas las vacunas que se aplican en el país no tienen capacidad para replicar el Sars-Cov2.

“En otras palabras, el material genético del virus -que es el que identifica la prueba- no se multiplica porque no existe o está completamente inhibido para hacerlo”, dice Pérez.

En tal sentido, agrega el infectólogo, tampoco hay posibilidades de que se desarrolle la enfermedad; sin embargo, si personas vacunadas presentan síntomas compatibles con covid-19 y hay PCR positiva, es necesario descartar alguna de estas posibilidades.

1. Aplicación de la vacuna durante el período de incubación de covid-19.

2. Contagio del virus pocos días después de la vacunación, antes de que la vacuna actúe como protección, en razón a que las respuesta del sistema de defensa tarda varias semanas en ser completa.

3. Desarrollo de la enfermedad a pesar de haberse completado la vacunación y transcurrido el tiempo necesario para que haya defensas efectivas. Aunque esto es sensiblemente eventual, puede ser probable en algunas personas dado que las vacunas no ofrecen protección absoluta.