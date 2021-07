Una mascarilla para detectar el covid-19 con el aliento en 90 minutos

Un grupo de investigadores del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) desarrollaron un biosensor portátil que al integrarlo a una mascarilla logra detectar la presencia del SARS-CoV-2 en el aliento de las personas en 90 minutos.

“Hemos reducido todo un laboratorio de diagnóstico a un pequeño sensor sintético basado en biología”, dijo Peter Nguyen, uno de los creadores y científico del Instituto Wyss, según una publicación del Clarín.

“Combina la alta precisión de las pruebas de PCR con la velocidad y el bajo costo de las pruebas de antígenos” y que funciona con cualquier mascarilla, dijo Nguyen.

El equipo estaba terminando su trabajo sobre los sensores portátiles a principios de 2020, cuando el covid-19 empezó a extenderse por el mundo y decidieron usar su tecnología para crear una forma de diagnóstico del virus del SARS-CoV-2.

El dispositivo se basa en una tecnología de células libres liofilizadas ‘wearables’ o ponibles (wFDCF), cuyo pionero es Jim Collins, coautor de la investigación, de acuerdo al estudio publicado en la revista Nature Biotechnology el pasado 28 de junio del 2021.

Los sensores se basan en una maquinaria celular liofilizada que el equipo de investigación había desarrollado para su uso en diagnósticos de virus como el Ébola y el Zika, según el estudio.

Wearable disposable sensors that can also be placed on face masks to accurately determine covid via a person’s breath or environmental exposure

Just out @NatureBiotech https://t.co/5HlYBnWnRC@wyssinstitute @lrsoenksen @MIT_IMES pic.twitter.com/4xALMfDdXN