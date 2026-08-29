¿Es segura la terapia de electrochoques que han recibido famosos como la hija del cantante Michael Jackson?

Paris, hija del cantante Michael Jackson, recibió nueve sesiones de electrochoques para tratar su depresión grave y evitar un intento de suicidio.

¿Electrochoques en pleno siglo XXI?

Sí, aunque suene a una práctica anticuada que solo podría dejar a una persona peor de lo que estaba, todavía se realiza, no es como algunas personas se lo imaginan y sí puede ayudar.

Hay un abismo gigantesco entre la película que nos vendió el cine y la realidad de los quirófanos actuales.

La imagen de una camilla de metal, cuero en la boca, una descarga violenta y la sensación de que están quemado el cerebro para calmar a una persona alterada mentalmente está bien lejos de la realidad.

🧠 ¿En qué consiste la terapia de electrochoques a la que se sometió Paris Jackson?

La ciencia la llama Terapia Electroconvulsiva (TEC) y hoy en día no hay gritos ni convulsiones dramáticas.

La terapia de electrochoques aplica pequeñas corrientes eléctricas al cerebro bajo anestesia general para provocar una convulsión breve.

Justo así la describe la propia, Paris, hija de Michael Jackson, en una entrevista que dio y que puedes leer aquí. No hay dolor. No hay humo. No hay tortura

¿Para qué se sometió a esa terapia?

Según Mayo Clinic, este procedimiento busca modificar la actividad química cerebral y aliviar rápidamente síntomas en enfermedades mentales severas.

En otras palabras funciona como un “reiniciador” instantáneo para el cerebro.

Al darle un pequeño estímulo eléctrico, cambia la química de la mente para frenar en seco los síntomas más graves de una depresión o crisis mental.

Logra en días lo que las pastillas tardan meses en hacer. Antes de la sesión se administra anestesia y relajantes musculares, es decir, el paciente está sedado para que, a pesar de recibir electricidad, no se generen molestias.

⚡ Mitos y verdades sobre los electrochoques

El docente Emilio Carillo, de la escuela de Psicología de la UIDE, explica que hoy el proceso es menos transgresor que en 1930, pues las ondas eléctricas son breves y controladas.

Para la psicóloga Denise Pinargote, la terapia de electroshock para depresión grave —como en el caso de Paris Jackson— no es un fracaso ni una tortura, sino un procedimiento médico seguro que ayuda a salir del momento más crítico con el apoyo emocional adecuado.

Gran parte del miedo y rechazo viene del pasado, cuando el procedimiento causaba fracturas y dolor por falta de fármacos.

Paris Jackson relató, citada por la revista Hola!, que solo debió retirar sus piercings de metal, usar un protector bucal y someterse a descargas con anestesia.

Según Carillo, el tratamiento se vincula estrictamente a la psiquiatría y requiere un consentimiento informado, es decir no se lleva al paciente con camisa de fuerza y contra su voluntad como ha mostrado el cine y la Tv.

La Clínica Mayo señala que el procedimiento dura de cinco a 10 minutos y exige una evaluación previa con electrocardiograma y exámenes de sangre.

Para conocer más sobre el entorno y la infancia de la artista, también hemos analizado en detalle los secretos de Neverland revelados por la hija de Michael Jackson.

⚠️ Efectos secundarios e impacto en la memoria

La pérdida temporal de memoria y la confusión inmediata sí son los riesgos principales del procedimiento.

Paris Jackson confesó que sintió un fuerte dolor de cabeza y amnesia retrógrada, al punto de no recordar una visita de sus amigos.

También la Clínica Mayo indica que pueden presentarse náuseas y dolores musculares.

Carillo destaca que la terapia sí deja algunas pérdidas en la memoria o la concentración, y que, aunque sí ayuda, no es una cura mágica ni para siempre.

Si el paciente no sigue en tratamiento, es muy común que a los seis meses la depresión vuelva a aparecer con fuerza.

Pinargote explica que, la psicología enseña a adaptase a estas pérdidas de memoria usando notas o fotos para proteger la historia personal del paciente.

Una vez superada la crisis, la terapia conversacional es clave para aprender a manejar las emociones, evitar recaídas y no depender solo de los medicamentos.

🔄 ¿Es la terapia de electrochoques una solución para la depresión?

No es una cura única. Carillo aclara que el tratamiento alcanza una eficacia del 50 % al 60 % en depresión grave, pero actúa como una medida emergente y de acción rápida para evitar la hospitalización.

El tratamiento completo exige un abordaje multidisciplinario con psicoterapia, fármacos y cambios en el estilo de vida.

Pinargote sugiere usar que el arte para expresar lo vivido ayuda a transformar el sufrimiento en una forma de sanar y darle un nuevo sentido a la vida.

Al final, recuperarse no solo significa quitar los síntomas, sino volver a tomar las riendas de la vida y construir un futuro más allá de la enfermedad, concluye Pinargote.

Paris Jackson decidió no recibir descargas recurrentes y optó por la salud holística y la terapia conductual para mantener su estabilidad.

Paris Jackson; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién es Paris Jackson y por qué es famosa? Paris Jackson es cantante, actriz y modelo estadounidense, conocida principalmente por ser la única hija de Michael Jackson y Debbie Rowe. ❓ ¿Paris Jackson es hija biológica de Michael Jackson? Sí. Paris Jackson es hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, quienes la recibieron el 3 de abril de 1998. Es la segunda hija del cantante y la única mujer entre sus tres hijos.

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