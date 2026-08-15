4 secretos de Neverland que Paris, la hija de Michael Jackson, contó en una entrevista

En una reveladora entrevista en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Paris Jackson compartió detalles poco conocidos de su infancia junto a su padre, el ‘Rey del Pop’.

La cantante y actriz de 28 años aclaró los mitos sobre la vida en Neverland y detalló la estricta disciplina bajo la cual creció junto a sus hermanos Prince y Bigi.

A continuación, los puntos clave y las frases más impactantes que marcan la verdadera historia de su crianza:

1. Rutinas y deberes

“Me despertaba e iba a la habitación que era nuestra aula, y luego íbamos a la escuela”.

Lejos de la excentricidad que solía atribuirse a la familia, Paris reveló que su padre exigía cumplir con responsabilidades escolares y domésticas antes de cualquier tiempo de juego. La familia contaba con un aula dedicada dentro de la casa para asegurar sus estudios diarios.

2. La verdad sobre Neverland

“Quedó muy, muy claro que todas esas atracciones no eran para nosotros… no nos pertenecían. Eran para niños desfavorecidos y con enfermedades terminales”.

A pesar de la creencia popular de que los hijos de Michael Jackson vivían en un parque de diversiones personal, Paris aclaró que las famosas atracciones del rancho no eran de uso habitual para ellos, sino un espacio benéfico destinado a niños que no podían visitar lugares como Disneyland.

3. Estricto control de pantallas

“No nos dejaban ver la televisión ni películas a menos que las estudiáramos para un proyecto cinematográfico, con el sonido apagado o los fines de semana”.

El entretenimiento en el hogar estaba fuertemente regulado. Los hermanos solo podían consumir contenidos audiovisuales con fines educativos o durante los fines de semana, siempre y cuando hubieran completado todas sus obligaciones previas.

4. La razón de las máscaras

“Nos dijeron: ‘Si hacen esto ahora, pueden ir a Chuck E. Cheese y ser normales porque nadie sabrá quiénes son’”.

Respecto a una de las imágenes más controvertidas de su niñez, Paris negó que el uso de máscaras en público fuera algo “aterrador”. Por el contrario, explicó que se trataba de una estrategia deliberada de su padre para proteger su privacidad y permitirles disfrutar de salidas normales sin la presión de los paparazzi.

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