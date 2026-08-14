¿Cómo logró Mabel ser mamá a los 62 años en Argentina?

Mabel Frías, una jubilada argentina, se convirtió en madre por primera vez a los 62 años el pasado miércoles 12 de agosto de 2026.

Tras someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, dio a luz a su hijo David en el Hospital San Felipe, ubicado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

💉 ¿Cómo logró el embarazo a los 62 años?

El proceso médico fue liderado por el especialista Matías Colabianchi en Rosario.

Según detalla Clarín, la técnica de reproducción asistida permitió la gestación mediante el uso de óvulos donados.

Aunque la normativa argentina establece criterios etarios referenciales, el equipo médico determinó que su útero estaba sano, lo que hizo posible el procedimiento.

Este fenómeno refleja una tendencia global cada vez más común, por lo que si deseas profundizar en las razones por las que cada vez más mujeres deciden postergar su maternidad, te invitamos a consultar nuestro análisis detallado.

🩺 ¿Qué dice la obstetra sobre el proceso?

El embarazo transcurrió con normalidad bajo estricto seguimiento médico.

La doctora Romina Ruffini, obstetra que acompañó a la paciente, aseguró a Gente que Mabel siempre se mostró tranquila y confiada.

“Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”

Destacó la profesional tras la cesárea donde el bebé pesó 2,750 kilos.

Para conocer cómo se garantizan los derechos laborales y de descanso al recibir a un recién nacido, puedes revisar los pasos para tramitar el permiso o licencia materna.

💬 La lucha contra los prejuicios sociales

Para Mabel, este camino estuvo lleno de cuestionamientos por parte de su entorno.

“Me pasó que amigos y familia no me creyeran. Pensaban que estaba delirando”

Confesó a Clarín. La mujer asegura que nunca buscó aprobación, pues estaba convencida de su deseo de maternar, a pesar de los temores externos sobre su edad avanzada.

Esta compleja vivencia sobre la crianza y las expectativas sociales se complementa con diversas obras literarias que abordan la maternidad desde distintas perspectivas.

👶 La nueva etapa de Mabel y David

Mabel se define como una mujer rebelde que desafió mandatos sociales para cumplir su sueño.

Tras recibir el alta médica, comienza esta nueva etapa junto a su hijo, quien nació sano y es el centro de su felicidad.

Como reporta El Tiempo, este nacimiento es considerado excepcional por los registros actuales del país.

Afrontar la crianza en las etapas maduras de la vida también plantea retos de organización cotidiana; sobre este tema, también hemos analizado en detalle las estrategias para balancear la vida familiar con el ámbito profesional.

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