Hombre sufrió la reducción de su órgano sexual, como efecto colateral del covid-19

Redacción Elcomercio.com

Un hombre de 30 años de edad originario de Estados Unidos contó para el podcast de consejos sexuales How To Do It que tras haber padecido covid-19 su órgano sexual se redujo aproximadamente cuatro centímetros, según publica este jueves 13 de enero del 2022 el medio Infobae.

El paciente explicó que primero la enfermedad respiratoria le produjo disfunción eréctil y siguiendo un tratamiento se curó pero posteriormente notó que su órgano sexual masculino había reducido de tamaño.

“Mi órgano sexual se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”, contó.

Esta reducción del tamaño del órgano sexual masculino sí es posible, según explica Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York. Para el experto en el tema el contagio por covid-19 “puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto período de tiempo”.

“Cuando los hombres tienen disfunción eréctil, tienen una falta de erecciones por un tiempo, y cuando eso sucede, en realidad se encogen un poco”, completó la explicación el doctor.

La relación entre el covid-19 y la reducción del tamaño del aparato reproductor masculino también es corroborada por la uróloga Ashley Winter, quien dice “es cierto que tener disfunción eréctil conduce a un acortamiento, el ‘Covid Dick’ (Pene covid) es algo real”.

No obstante, lo galenos dicen que esta reducción sí puede ser revertida mediante medicamentos, estiramientos y dispositivos de vacío.