Este marzo de 2025 se cumplen cinco años del confinamiento por covid en Ecuador. Durante este tiempo, hay ecuatorianos que han sido inmunizados con hasta seis dosis, pero también hay grupos que rechazaron el biológico desde el inicio hasta ahora. En estos casos, los especialistas coinciden en que se beneficiaron de la llamada inmunidad de rebaño. Pero también hay otras personas que ahora rechazan la vacuna, debido a molestias que experimentaron tras ser vacunados. De forma general y, al igual que en otros países, esta vacunación generó cansancio.

Más noticias

Historias de rechazo a la vacuna

Marcelo F., de 45 años, no se vacunó durante toda la pandemia y actualmente tampoco lo hará. No está convencido de cómo se realizaron estas vacunas en tiempo récord para detener la transmisión de la infección respiratoria. Pero cree que sí es posible prevenir el contagio con alternativas más naturales y que son menos costosas.

Otra razón de peso para que rechace la vacuna es que fue testigo directo de cómo la salud de su madre y su esposa se deterioraron a partir de la colocación del biológico. Inicialmente su mamá se había colocado dos dosis sin inconvenientes, pero con la tercera empezó con un zumbido en los oídos. Además, por muchos años había tenido problemas de presión baja, pero a partir de la inmunización esto se revirtió a presión alta. En el caso de su esposa, empezó con procesos inflamatorios en varios órganos dejándola debilitada. Esto empeoró cuando le dio COVID-19. En una clínica detectaron la inflamación y empezó un tratamiento alternativo, con lo cual superó lentamente. En el entorno cercano de Marcelo también hay casos de que tras recibir la vacuna se exacerbaron síntomas de ansiedad, angustia y depresión.

Santiago S., de 51 años, tampoco se ha vacunado y no lo hará. En su círculo de amistades y familiares vio cómo personas que estaban sanas desarrollaron problemas graves de salud e incluso fallecieron, lo que no termina de explicarse. En este tipo de casos no hay una relación directa comprobada con la vacuna, sin embargo, ha provocado temor y rechazo a inmunizarse. Esto, además, se ha evidenciado en las campañas de vacunación de los dos últimos años: 2023-2024, en las que el Ministerio de Salud no ha logrado colocar el 100% de las dosis adquiridas.

¿Por qué la gente no quiere vacunarse?

Según el estudio Características de la población vacunada y no vacunada, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a fines del 2021, las razones para no vacunarse en Ecuador son diversas. De 16,5 millones de personas mayores de cinco años, 13 millones se vacunaron. Pero una minoría de 1,3 millones no estaban interesados en inmunizarse. En este grupo estuvieron más indígenas, afroecuatorianos, montubios y al final mestizos. Entre las razones para no vacunarse: tiene efectos secundarios; no está a favor; no son efectivas; la enfermedad no es peligrosa o ya superó.

Estudio mostró la efectividad de las vacunas en Ecuador

Para contrarrestar este rechazo, en 2023 se publicó un estudio sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 en Ecuador. El análisis fue realizado por un equipo de investigadores del Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, universidades y centros de investigación.

Se revisaron a 1 277 pacientes. De estos, 566 eran casos (gente que se enfermó por COVID-19) y 711 eran controles (gente que tenía síntomas similares pero no tenía COVID-19). Las vacunas ayudaron a las personas a evitar hospitalizaciones: si solo tenían una dosis de la vacuna, la protección era del 44,5%. Con dos dosis, la protección aumentaba a 74,7%. Con dos dosis y una dosis de refuerzo, la protección llegó al 79,9%. Las vacunas también ayudaron a evitar que la gente necesitara cuidados intensivos y, lo más importante, a prevenir muertes: la efectividad para evitar la muerte fue de 89% para quienes tenían dos dosis, y alcanzó 98,2% para quienes también recibieron la dosis de refuerzo.

Con estos resultados, los autores concluyeron que vacunarse contra covid ayuda a proteger a las personas de enfermarse gravemente y morir. Esto lo ratifica Daniel Simancas, investigador de la UTE.

Aún no hay vacunas disponibles contra covid

Actualmente, no hay disponibles vacunas contra COVID-19 en los centros de salud públicos del Ministerio de Salud. Como la entidad estableció que se trata de una enfermedad estacional, desde el año anterior se empezó a inmunizar en mayo. Para este año no se conoce si será en este mismo mes que se empiece a vacunar, sobre todo a la población de riesgo, que establece la Organización Mundial de la Salud. EL COMERCIO consultó al MSP qué fecha arrancaría y si ya llegaron las dosis para este año, pero no hubo respuesta. Los lotes de vacunas se adquieren a través del Fondo Rotatorio de la OPS, pero para poder contar con estos biológicos, la planificación de las compras debe hacerse con un año de antelación. En el caso de Ecuador no se conoce cómo avanza este proceso.