Rosé, de Blackpink, batió récords en YouTube en su debut como solista

El pasado viernes 12 de marzo del 2021, la cantante australiana de origen surcoreano Rosé lanzó 'R' su primer disco como solista. En este álbum se incluyen temas como Gone y On The Ground, cuyo videoclip batió récords en YouTube, al superar los 22 millones de reproducciones en un par de horas.





Rosé es parte de la popular banda de K-pop Blackpink formado por la discográfica YG Entertainment, en 2016. Nació en 1997 en Auckland, Nueva Zelanda, pero se crió en Melbourne. Australia. En 2012, por sugerencia de sus padres, de origen surcoreano, asistió a una audición en Australia y quedó primera entre 700 aspirantes.



Después de cuatro años de preparación se convirtió en la última integrante de Blackpink. Desde entonces ha conjugado su carrera musical con la moda y el baile. Junto a Jisoo, otra de las integrantes de la banda, fue seleccionada como modelo de patrocinio para la marca de cosméticos Kiss Me.



Desde el año pasado, su popularidad en el mundo de la moda es planetaria. Rosé fue nombrada embajadora global, la primera en 59 años, de la marca Yves Saint Laurent.



Su debut como solista llegó acompañada de miles de comentarios por parte de sus fanáticos y de sus compañeras de la banda. Jisoo, por ejemplo, compartió fotos en su cuenta de Instagram de la grabación del videoclip de On The Ground.



El tema está cargado de sonidos EDM (Electronic Dance Music) acompañado de una letra que invita a las personas a valorar los pequeños detalles que tiene la vida. Este es el segundo proyecto en solitario de Blackpink después del lanzamiento de 'Solo' de Jennie.