Roblox lanza una experiencia oficial de The Rolling Stones

Roblox lanzó una experiencia oficial de The Rolling Stones, disponible por tiempo limitado dentro de The Block, un espacio destinado a eventos especiales.

Este evento se podrá jugar hasta el 17 de julio del 2026. La iniciativa coincide con el lanzamiento del nuevo álbum ‘Foreign Tongues’.

Los fanáticos de la banda y del videojuego disfrutarán de un desafío que combina música, amor por el rock and roll e historia.

Un viaje a través de la historia del rock

De acuerdo con Indie Hoy, la trama del juego propone a los usuarios viajar a través de las diferentes etapas históricas del grupo.

Durante este recorrido, encontrarán diamantes inspirados en Hackney Diamonds, el disco anterior de The Rolling Stones. Estos diamantes representan cada una de sus épocas.

El jugador debe derrotar a The Man, un villano que intenta destruir el rock and roll. La misión consiste en traer de vuelta a Sus Majestades Satánicas.

El evento musical más grande de la historia

Este evento busca entusiasmar tanto a los usuarios habituales de Roblox como a los seguidores de la banda.

Desde la plataforma, presentan este desafío como el evento musical más grande de la historia.

Además, incluye una selección de clásicos de los Stones junto con canciones del nuevo álbum.

A medida que los jugadores destruyen cristales que representan obstáculos, se libera una lengua gigante que desbloquea energía rockera.

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Novedades del nuevo álbum

Además, entre las novedades del nuevo disco se encuentra la canción Divine Intervention, que cuenta con un visualizer filmado en Buenos Aires.

La relación entre los Stones y el público argentino es especial y ha perdurado durante décadas.

Este guiño llamó la atención de los rolingas locales al notar que el clip fue rodado en el Puente Alsina en Nueva Pompeya.

En el video se observa a un joven bailando en cámara lenta sobre esta estructura mientras el tránsito sigue su curso normal.