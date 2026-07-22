¿Qué se le cayó a Robbie Williams en la entrevista que dio en la final del Mundial 2026?

En plena entrevista algo blanco se cayó de la boca del cantante Robbie Williams.

La siutación generó controversia en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas.

El hecho ocurrió en el marco de su presentación en el Mundial 2026, en el partido entre España y Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El video de Robbie Williams

Durante una entrevista con el medio Magenta TV, quedó registrado en el momento preciso en que un pequeño objeto blanco se desprendió de su boca del cantante frente al micrófono.

La difusión del video desató de inmediato una ola de especulaciones.

ROBBIE WILLIAMS LOSING HIS NICOTINE MINT DURING AN INTERVIEW AND THEN UNINTENTIONALLY STICKING IT ON HIS FOREHEAD WAS THE BEST THING THAT HAPPENED IN THIS WORLD CUP 😭🙏 pic.twitter.com/5UjUDQUpNS — claudia 🎸 (@norobrets) July 20, 2026

La respuesta del cantante

En un video publicado en Instagram, Williams explicó lo sucedido.

Primero empieza hablando con mucha seriedad y dice: “Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer, fue una falta de profesionalismo”.

Rápidamente, sonríe y saca la lengua para mostrar que llevaba dos mentas blancas en la boca. Así respondió las especulaciones, señalando que lo que se cayó de su boca en el show también era una menta.

Acompañó su publicación con el mensaje “Acabo de despertar y me siento menta”.

Robbie Williams aclara que la sustancia blanca de su video viral era una menta. • Instagram @robbiewilliams

Existen antecedentes

La controversia adquirió relevancia debido a que Williams ha hablado abiertamente sobre sus problemas pasados con el consumo de alcohol y drogas.

A pesar de esto, decidió responder con humor y mostrar las mentas. Así evitó una confrontación directa con las acusaciones.

Con esta respuesta, el artista logró apagar los rumores de manera contundente, transformando un malentendido viral en un anécdota humorística tras su paso por el Mundial.