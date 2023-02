Rihanna anima Super Bowl. ¿Cuáles son mejores show en historia del evento?

Beyoncé y Bruno Mars animaron el Super Bowl del 2016. Foto: Archivo

La estrella del pop Rihanna anima el show del medio tiempo del Super Bowl, este 12 de febrero del 2023.

La artista vuelve a los escenarios a los siete años y luego de convertirse en madre.

Su maternidad la impulsó a presentarse en el evento y en un escenario que puede llegar a ser "intimidante".

El Super Bowl LVII enfrenta en esta edición a Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs porel título de la NFL del fútbol americano, en Phoenix (Arizona, EE.UU.).

El encuentro empieza a las 18: 30 (de Ecuador). Rihanna anima Super Bowl con su show, cuyo arranque está previsto arranque alrededor de las 19:45.

En Ecuador, el evento será transmitido por ESPN y Star+

Rihanna anima el Super Bowl y espera estar a la altura de otros artistas que dejaron su huella en el espectáculo del medio tiempo, esperado por los aficionados.

Michael Jackson, Prince, Beyoncé, Lady Gaga y Shakira son algunas estrellas que pasaron por el espectáculo. Aquí, recordamos las mejores presentacionesx en la historia del Super Bowl.

Michael Jackson/ 1993

El show del 'rey del pop' es considerado el mejor en la historia del Super Bowl. El fallecido cantante apareció y se mantuvo inmóvil cerca de dos minutos, algo que generó tensión entre los espectadores.

Luego, llegó su show con pirotecnia y en el que interpretó canciones como Billie Jean, Black or White, Heal the world y We are the world.

En la parte final, un grupo de niños se juntó a Jackson para cantar por un mundo mejor.

Un día como hoy, 30 años atrás, Michael Jackson protagonizó una de las actuaciones más significativas de la historia del pop.



El 31 de enero de 1993, su espectáculo de medio tiempo de la XXVII Super Bowl sentó precedente para el devenir de su formato.pic.twitter.com/JVGBpLZ1w1 — SergioOpina (@sergioopina_) January 31, 2023

Beyoncé/ 2013

Su canto, coreografía y el juego de luces quedaron inmortalizados en la presentación de Beyoncé, en el 2013, En el espectáculo, interpretó Partition. Además, puso en escena Run the World, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bootylicious, canciones famosas de la norteamericana.

El 3 de febrero del 2013, Beyoncé anticipó el estatus artístico y la inconmensurable reputación que pavimentaría en sus años venideros.



Hoy se cumple una década del espectáculo de medio tiempo perteneciente a la XLVII Super Bowl.pic.twitter.com/Qa6gU9sOso — SergioOpina (@sergioopina_) February 3, 2023

Prince/ 2007

El fallecido cantante sorprendió con su show al interepretar canciones de sus ídolos. Abrió su espectáculo con un homenaje a Queen con la canción We Will Rock You y cerró con Purple Rain. También cantó Proud Mary’ de Creedence Clearwater Revival; ‘All Along the Watchtower,’ de Bob Dylan; y ‘The Best of You’, de los Foo Fighters.

16 years ago tonight, February 4, 2007, Prince performed at the Super Bowl XLI half-time show, at the Dolphin Stadium in Miami during a downpour.



Regarded as the best Super Bowl halftime show of all time.



“Purple Rain”(1984).

pic.twitter.com/hhXQqYrKOR — Boston Radio Watch® (@bostonradio) February 4, 2023

Katy Perry/ 2015

La artista apareció sobre un león de metal ‘en llamas’, en una entrada de gran impacto visual. Sus cambios inmediatos de vestimenta son de los mejor realizados en la historia del Super Bowl. 118 millones de espectadores tuvo ese espectáculo.

El 1 de febrero del 2015, Katy Perry orquestó el directo de mayor alcance de su trayectoria.



Hoy se cumplen 8 años del espectáculo de la XLIX Super Bowl, aquel de mayor audiencia de la historia de dicho campeonato, con más de 118 millones de espectadores.pic.twitter.com/pnAi8UXtTL — SergioOpina (@sergioopina_) February 1, 2023

Lady Gaga/ 2017

Su presentación tuvo momentos arriesgados. Voló por lo alto y se lanzó por las escaleras del escenario hasta desaparecer. Su espectáculo contó con fuegos artificiales y 300 drones que iluminaron el cielo de estrellas. La extravagante artista interpretó sus éxitos como Poker Face.

Lady Gaga 2017



Su actuación estuvo relacionada con la diversidad sexual y racial. El espectáculo es considerado como el más caro de la historia de la Super Bowl, por el nivel de producción que incluyó.#SuperBowl pic.twitter.com/imMNFWsu0Z — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 11, 2023

Madonna/ 2012

Su espectáculo y sus coreografías impactaron. Se presentó en el escenario junto a soldados romanos. Interpretó canciones como su famoso Vogue En su show la acompañaron los artistas LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green. No pudo faltar Like a Prayer.

Madonna 2012



La reina del pop se adueñó del escenario del Super Bowl, ofreciendo uno de los mejores espectáculos en la historia del evento. Estuvo acompañada de Nicki Minaj, LMFAO y M.I.A. . La cantante hizo bailar al publico con sus grandes éxitos.#SuperBowl pic.twitter.com/DWpZGqnNXH — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 11, 2023

