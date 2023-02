Super Bowl: horarios, espectáculo y dónde verlo en Ecuador

Jalen Hurts es el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, equipo que jugará contra Kansas City Chiefs, en la final del Super Bowl. Foto: Philadelphia Eagles

Redacción Deportes y EFE

La cadena de televisión ESPN emitirá la señal de la final del Super Bowl para Ecuador, desde las 18:30, este 12 de febrero del 2023.

Los equipos Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs disputarán el título de la NFL del fútbol americano del Super Bowl, en Phoenix (Arizona, EE.UU.).

Al margen de lo que suceda entre Eagles y Chiefs, la gran estrella de este domingo 12 de febrero será Rihanna, protagonista del espectáculo musical del descanso que atrae tanta atención como el partido en sí.

Considerada como una de las figuras del pop más importantes del siglo XXI, este Super Bowl podría marcar definitivamente el retorno a la primera línea de la música de la cantante, que no saca un disco nuevo desde el lejano ‘ANTI’ (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

¿Dónde se juega la final?

El State Farm Stadium de Glendale, que es una de las ciudades que forman la zona metropolitana de Phoenix, acogerá el Super Bowl LVII, con un lleno absoluto y con Rihanna como estrella del show del descanso.

Pero la fiebre del fútbol americano ya se deja sentir en cada rincón de Phoenix durante este fin de semana.

El centro de Phoenix, pese a estar a casi 30 kilómetros del State Farm Stadium, es el lugar de peregrinación de los fans estos días previos debido a la Super Bowl Experience, que ocupa el Centro de Convenciones de la ciudad.

Este gran evento de la NFL, especialmente pensado para las familias y los más pequeños, también incluye una recreación de un vestuario de la liga con la ropa, las botas y los objetos personales de estrellas como Patrick Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs y uno de los nombres fundamentales para el partido del domingo.

¿A qué hora empezará el espectáculo?

El partido empezará a las 18:30 y en Ecuador se lo podrá ver a través de las cadenas ESPN y su plataforma streaming Star+. La cadena de TV pagada empezará la transmisión desde las 17:00.

El juego tendrá una duración de tres horas y 45 minutos, con el entretiempo de 30 minutos, en la que se desarrolla el show de medio tiempo, que puede durar de 12 a 15 minutos. Este será alrededor de las 19:45.

¿Cómo será el medio tiempo?

La cantante Rihanna regresa a los escenarios a los siete años. Ella será el atractivo del medio tiempo.

Los fanáticos de Rihanna le han pedido que cante los temas Umbrella, Love on the Brain, All of the Lights, Work, Consideration, FourFiveSeconds, Love the Way You Lie, Kiss It Better, We Found Love, Needed Me y Diamonds.

La hora de la presentación es probable que sea pasadas las 19:45.

La cantante Rihanna posa al concluir la conferencia de prensa del espectáculo del Super Bowl LVII, en Phoenix, Arizona (EE.UU.). Foto: EFE

Otros artistas

El astro country Chris Stapleton interpretará el himno nacional, mientras que la leyenda del R&B Babyface entonará ‘America the Beautiful’.

La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph también entonará ‘Lift Every Voice and Sing’. Cuando le preguntaron a qué equipo le iban para el domingo, Ralph dijo que ella apoyaba a los Eagles mientras que Stapleton y Babyface dijeron que apoyaban a Rihanna.

