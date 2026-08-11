MySpace regresa y busca combatir el ‘cansancio digital’

MySpace prepara su relanzamiento para ofrecer una alternativa frente al cansancio digital causado por el desplazamiento infinito y los algoritmos.

La iniciativa busca captar a los usuarios agotados del consumo excesivo de contenidos en plataformas como Facebook e Instagram.

📱 ¿Por qué la fatiga digital impulsa el retorno de MySpace?

El cansancio digital surge por la exposición continua a pantallas, notificaciones y publicaciones automáticas.

Según un reporte de Mi Escaparate, los usuarios experimentan agotamiento al convertir el entretenimiento en una rutina obligatoria basada en métricas de alcance.

Para entender más sobre este impacto y sus efectos en el bienestar mental, puedes consultar cómo el agotamiento digital afecta la salud física y emocional.

Ante este panorama, la plataforma busca distanciarse de los esquemas tradicionales.

De acuerdo con una publicación de Gestión, los hermanos Tim y Chris Vanderhook, propietarios de la red social, confirmaron que desarrollan una versión diseñada para reducir la dependencia de las recomendaciones algorítmicas.

Sobre esta dinámica de la hiperconectividad, también hemos analizado por qué cierto contenido se vuelve viral en las plataformas digitales.

🧠 Estrategias para gestionar el agotamiento de las pantallas

El desgaste tecnológico afecta la salud mental y la concentración diaria.

En una entrevista, la Mgtr. Katherina Alcívar, docente de Psicología de la UIDE campus Guayaquil, explicó que para combatir este fenómeno es necesario establecer límites claros, como fijar horarios de desconexión y desactivar el celular durante las comidas o antes de dormir.

La especialista agregó que la clave consiste en aplicar un uso consciente de las herramientas digitales sin eliminarlas por completo.

Si quieres profundizar en las medidas globales sobre este tema, te recomendamos leer sobre la aprobación de regulaciones para restringir el acceso a plataformas a menores en países como Francia.

Asimismo, el debate sobre el uso responsable de la tecnología abarca otros aspectos fundamentales.

En el ámbito local, puedes revisar la discusión sobre la prohibición del uso de redes sociales en menores en Ecuador.

Tema que se relaciona estrechamente con los riesgos digitales y la protección de niños y adolescentes frente al ‘grooming’ en Ecuador.

⌛ ¿Cuándo estará disponible la nueva versión de MySpace?

Los dueños de la empresa indicaron que el proyecto no cuenta con una fecha de lanzamiento oficial ni con la participación de su cofundador Tom Anderson.

El plan se encuentra en fase de desarrollo mientras la firma evalúa el momento adecuado para ingresar al mercado.

MySpace y las redes sociales; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué pasó con MySpace y por qué la gente dejó de usarlo? MySpace perdió su popularidad masiva tras la llegada de Facebook a finales de los años 2000, sumado a problemas de usabilidad, spam constante e innovaciones lentas frente a la competencia. Aunque la plataforma continúa activa como red orientada a la música, gran parte de su base de usuarios migró de forma definitiva. ❓ ¿Quién es el dueño actual de MySpace en la actualidad? MySpace pertenece actualmente a la empresa de medios e inteligencia digital Specific Media (ahora Viant Technology), filial del grupo Time Inc. y posteriormente integrada a Meredith Corporation. La plataforma se reorientó como un portal de entretenimiento, noticias culturales y promoción musical para artistas independientes. ❓ ¿Es posible recuperar una cuenta antigua de MySpace o fotos viejas? Las cuentas creadas antes de 2013 pueden ser difíciles o imposibles de recuperar debido a una pérdida masiva de datos ocurrida durante una migración de servidores en 2016. Si el perfil aún es accesible de forma pública, es posible ingresar buscando el nombre de usuario original o contactando al soporte oficial de la plataforma. ❓ ¿Quién fue el creador de MySpace y qué ocurrió con Tom Anderson? MySpace fue creado en 2003 por Tom Anderson y Chris DeWolfe, siendo Anderson conocido universalmente como “Tom de MySpace” por ser el primer amigo automático de cada nuevo usuario. Tras vender la red social a News Corp en 2005 por 580 millones de dólares, Anderson se retiró del sector tecnológico para dedicarse a la fotografía de viajes.

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