Francia aprueba prohibición de redes sociales para menores de 15 años

El Parlamento de Francia aprobó este martes, 21 de julio de 2026, de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

Esta medida convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo, y el Gobierno aspira a aplicarla desde el inicio del próximo curso escolar.

Declaraciones del presidente Emmanuel Macron

“Francia abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo publicado en sus redes sociales poco después de la aprobación definitiva del texto.

En este mensaje, celebró la decisión del Parlamento y recordó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato.

Agradecimiento y próximos pasos

Macron agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación.

“Después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet”, añadió.

Detalles sobre la normativa

El texto recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y dos en contra. Horas más tarde, fue ratificado por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra, culminando varios meses de tramitación parlamentaria.

La norma establece que los menores de 15 años no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

ofrecidos por plataformas digitales. Quedan excluidos portales como enciclopedias en línea (por ejemplo, Wikipedia ) y plataformas educativas.

como enciclopedias en línea (por ejemplo, ) y plataformas educativas. No se fija un sistema concreto de verificación de edad; corresponderá a las plataformas implementar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

Prohibición extendida a teléfonos móviles

La ley también amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles en institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba solo a escuelas primarias y secundarias. No obstante, los centros educativos podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

Fechas clave para la implementación

El Gobierno prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas.

En cuanto a las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse tras un periodo transitorio de cuatro meses, comenzando el 1 de enero de 2027.

Francia como pionera en Europa

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, afirmó ante el Senado que Francia “es pionera en Europa” al establecer una mayoría digital de 15 años.

Además, aseguró que una coalición de 15 países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales.

Comparativa internacional

Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción similar, pero en su caso para los menores de 16 años. La iniciativa francesa podría influir en otras naciones para seguir su ejemplo, señala EFE.

Con información de EFE

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