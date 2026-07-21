Asamblea francesa aprueba proyecto de ley que hace imprescriptibles los crímenes a menores

La Asamblea Nacional francesa, conocida como la Cámara Baja, aprobó este martes, 21 de julio de 2026, un proyecto de ley con el objetivo de reforzar la protección a la infancia.

Esta iniciativa incluye medidas significativas, como la declaración de imprescriptibilidad para los crímenes cometidos contra menores.

Detalles de la votación

El proyecto recibió un amplio respaldo, alcanzando 378 votos a favor y solo 7 en contra. Sin embargo, el propio Gobierno francés expresó dudas sobre la constitucionalidad de algunas de las medidas propuestas.

Imprescriptibilidad y su contexto

La imprescriptibilidad se convirtió en el aspecto más destacado del proyecto, especialmente tras el trágico caso de Lyhanna, una niña de 11 años que presuntamente fue víctima de un hombre denunciado en múltiples ocasiones por abusos a menores.

Este caso generó un fuerte clamor social por cambios legislativos.

Cadenas perpetuas para violaciones en serie

Además, el texto establece la pena de cadena perpetua para los casos de violaciones en serie que involucren a víctimas menores de 15 años.

Esta medida contó con el apoyo de los aliados centristas del Gobierno y sectores de la derecha, aunque fue criticada por parte de la izquierda. La diputada Marianne Maximi, del partido La Francia Insumisa (LFI), argumentó que tales penas podrían silenciar a las víctimas.

Reacciones y críticas

A pesar del apoyo mayoritario, muchas asociaciones dedicadas a la protección a la infancia expresaron su preocupación.

En particular, señalaron que cerca de 400 000 menores en Francia reciben algún tipo de protección estatal debido a su vulnerabilidad. Esto llevó a que los socialistas se abstuvieran durante la votación final.

Marco legislativo y antecedentes

La cuestión de la ausencia de prescripción ha generado un intenso debate. Hasta ahora, esta medida solo se aplicaba en Francia para crímenes contra la humanidad.

Un informe reciente de la Asamblea Nacional también respaldó que los delitos contra menores sean considerados imprescriptibles.

Hace casi tres años, la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra la Infancia recomendó declarar imprescriptibles las agresiones sexuales contra menores, argumentando que el marco legislativo existente no ofrecía suficiente protección.

En 2018, se amplió el plazo de prescripción para delitos sexuales contra menores a 30 años desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Con información de EFE

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