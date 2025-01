Marvel Snap ha sido añadido al veto de aplicaciones chinas que afecta a TikTok y a la editora de videos CapCut, ambas propiedad de ByteDance.

El bloqueo del popular juego de cartas se debe a que la aplicación forma parte de la división de juegos de ByteDance, conocida como Nuverse.

A pesar de que la empresa china desinvirtió en su división de juegos en 2023, aún enfrenta medidas regulatorias, lo que ha dejado a Marvel Snap atrapada en las mismas restricciones que TikTok y CapCut.

Fue una sorpresa para los jugadores de este popular juego de cartas free-to-play cuando apareció un mensaje emergente dentro de la aplicación que indicaba: “Una ley que prohíbe nuestro juego es promulgada en Estados Unidos“.

A pesar de la prohibición, los desarrolladores indicaron que están trabajando para restablecer el servicio en el país.

Uno de los desarrolladores del juego, ‘Second Dinner’, se pronunció en su cuenta de X (anteriormente Twitter) al respecto, expresando sorpresa por esta decisión que afecta a su juego y a sus jugadores.

“Esta interrupción es una sorpresa para nosotros y no estaba prevista. Marvel Snap no desaparecerá. Estamos trabajando para que el juego esté disponible lo antes posible”, publicó el desarrollador.

Unfortunately, MARVEL SNAP is temporarily unavailable in U.S. app stores and is unavailable to play in the U.S.



This outage is a surprise to us and wasn't planned. MARVEL SNAP isn’t going anywhere.



We’re actively working on getting the game up as soon as possible and will…