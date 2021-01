Personas que perdieron el olfato y el gusto por el covid-19 pueden necesitar hasta de seis meses para recuperarlos

Un estudio realizado a 2 500 pacientes contagiados de covid-19, en 18 hospitales europeos, concluyó que el 86% de casos leves de esta enfermedad presentan pérdida de olfato y gusto.



El texto científico también señaló que algunos pacientes recuperaron la capacidad de oler y saborear entre 18 y 21 días. Pero hubo un pequeño grupo, de un 5%, no recuperó esta función durante seis meses.



Esta pérdida de los sentidos del gusto y olfato se conoce como anosmia y puede presentarse como uno de los primeros síntomas del covid.



"La anosmia, en particular, se ha visto en pacientes que finalmente dieron positivo para el coronavirus sin otros síntomas", señala el estudio realizado por la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y que fue publicado en la revista Journal of Internal Medicine.



Un caso leve de coronavirus es aquel que no presenta síntomas de una neumonía viral. Además, es aquel que el paciente puede recuperarse en su casa.



¿Cómo saber si nuestro olfato y gusto están bien?



En una entrevista publicada en el portal web de CNN el especialista en oído y nariz, Dr. Erich Voigt, director de la división de otorrinolaringología del sueño en NYU Langone Health, explicó que la mejor forma de probar los sentidos es con alimentos.



"Si puedes oler café molido o café en preparación, o si puedes oler a alguien pelando una naranja, ese es el sentido del olfato", pero aclaró que se debe tener cuidado porque es fácil pensar que estás usando este sentido cuando no lo estás haciendo.

"Por ejemplo, el amoníaco o las soluciones de limpieza estimulan el nervio trigémino, que es un nervio irritante. Y entonces la gente pensará, ‘Oh, puedo oler el Clorox, puedo oler amoniaco, lo que significa que puedo oler’. Pero no, eso no es correcto. En realidad, no están oliendo, están usando el nervio trigémino", explicó.