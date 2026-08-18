¿Qué se sabe de la muerte de Danilo Palomino, el cosplayer guayaquileño?

La cultura pop en Guayaquil se encuentra de luto por la repentina partida de Danilo Palomino, conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’ y el ‘Gordito Sushi’.

El cosplayer guayaquileño falleció a los 39 años el domingo 16 de agosto de 2026 en el domicilio que compartía con su familia en la ciudadela Sopeña, al sur de Guayaquil.

¿Qué se sabe de la muerte de Danilo Palomino?

Según lo dicho por su familia a medios locales, su muerte se produjo tras un resbalón en su casa. La caída le habría provocado algunos golpes en el cuerpo, por lo que días anteriores habría sido atendido en un centro de salud.

El domingo pasado fue encontrado sin vida en su cuarto por su tía María Celeste Sánchez y su madre Rosa Sánchez. Alrededor de 19:00 personal de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo.

El cosplay fue su refugio

Su madre Rosa Sánchez lo recuerda como un joven alegre, educado, cariñoso y dulce. Ella fue quien se tomó tardes enteras para enseñarles las rutas de los buses, las calles de Guayaquil y los lugares de la ciudad para que el joven pueda movilizarse solo.

Era conocido popularmente como ‘Gordito Sushi’ y el ‘Ryu de Guayaquil’. Era muy frecuente verlo en festivales o ferias de comic interpretando al personaje principal de Street Fighter.



Sus movimientos de artes marciales y el característico ‘Hadouken’ del videojuego formaban parte de su personificación. Gracias a esta representación, se convirtió en una figura reconocida dentro de la cultura pop ecuatoriana.

Palomino tenía una discapacidad intelectual, y era el cosplay lo que le permitía expresarse y ampliar su círculo social. También practicó cossfit, artes marciales y jiu-jitsu, con el que logró obtener cuatro medallas. Además fue figura de algunos comerciales televisivos para marcas de Ecuador.

Luto en el mundo del cosplay

La comunidad de cosplayers lamentaron su fallecimiento. En redes sociales más de uno ha compartido fotos que se sacaron con él, y algunos han ido a darle su último adiós en Parque de la Paz, en La Alborada.

Velorio de Danilo Palomino

Los restos de Danilo Palomino están siendo velados en Parque de la Paz, en La Alborada, norte de Guayaquil. El sepelio está previsto para este martes 18 de agosto de 2026, a las 15:00.

Muerte de Danilo Palomino; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue Danilo Palomino, conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’?

Danilo Palomino fue un cosplayer guayaquileño conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’ y ‘Gordito Sushi’, quien falleció a los 39 años el 16 de agosto de 2026.

Palomino era una figura reconocida de la cultura pop ecuatoriana por interpretar a Ryu, personaje de Street Fighter. También practicó artes marciales y jiu-jitsu, disciplina en la que obtuvo cuatro medallas.

❓ ¿Qué se sabe sobre la muerte de Danilo Palomino?

Según su familia, Palomino murió después de un presunto resbalón en su domicilio, en la ciudadela Sopeña, al sur de Guayaquil.

La familia señaló que la caída le habría provocado golpes y que días antes recibió atención médica. Fue encontrado sin vida en su habitación el domingo 16 de agosto. Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo alrededor de las 19:00. Hasta el momento, no se han precisado oficialmente las causas de su muerte.

❓ ¿Por qué Danilo Palomino era conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’?

Era conocido como el ‘Ryu de Guayaquil’ por su interpretación del personaje Ryu de Street Fighter, que incluía movimientos de artes marciales y el característico ‘Hadouken’.

Palomino participaba con frecuencia en festivales y ferias de cómics. El cosplay se convirtió en una forma de expresión que le permitió relacionarse con otras personas y ampliar su círculo social.

❓ ¿Qué otras actividades practicaba Danilo Palomino además del cosplay?

Palomino practicó crossfit, artes marciales y jiu-jitsu, disciplina en la que consiguió cuatro medallas.

También participó en comerciales televisivos para marcas ecuatorianas. Su madre, Rosa Sánchez, lo recuerda como una persona alegre, educada, cariñosa y dulce.

❓ ¿Dónde se realiza el velorio de Danilo Palomino y cuándo será su sepelio?

Sus restos son velados en Parque de la Paz, en La Alborada, norte de Guayaquil. El sepelio está previsto para el martes 18 de agosto de 2026, a las 15:00.

¿La comunidad de cosplayers ha lamentado su fallecimiento y varias personas han compartido fotografías junto a él en redes sociales. Algunos seguidores también acudieron a despedirlo.

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