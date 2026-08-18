Danilo Palomino fue despedido entre familiares, amigos y seguidores en Guayaquil

En medio del calor de su padre, madre, tía y el resto de su familia fue despedido Danilo Palomino, el cosplayer guayaquileño que falleció a los 39 años el domingo 16 de agosto de 2026 a causa de un presunto accidente en el hogar que compartía con su familia en la Sopeña, al sur de Guayaquil.

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El último adiós de Danilo Palomino

Sepelio de Danilo Palomino fue este martes 18 de agosto de 2026. Foto de Enrique Pesantes

Los restos de Palomino, conocido en la cultura pop como el ‘Ryu guayaquileño’ y ‘Gordito Sushi’ fue velado en la Sala 3A de Parque de la paz, en la ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil. Mientras que el sepelio se efectuó en el Parque de la paz en el Fortín, pasado las 15:00 de este martes 18 de agosto de 2026.

Al velorio asistieron amigos, conocidos y admiradores del cosplayer, quienes expresaron sus condolencias a la familia y también la acompañaron en los momentos de dolor. Sobretodo a sus padres que son personas de la tercera edad.

En uno de los mensajes dejados por uno de sus fanáticos indentificado como Juan, se leía: “Antes de ser viral fue Kiba, trabajó como empacador y convirtió su pasión por el anime y videojuego en identidad… su historia ya forma parte de la ciudad”.

El creador de contenido Felipe Crespo fue uno de los que se acercaron a darle su último adiós esta tarde. “Era un persona superchevere, siempre que me lo topaba en la calle me abrazaba, me decía que yo era uno de sus mejores amigos”, expresó.

Entre los mensajes dejados por sus amigos y visitantes, destacaron su nobleza, ternura e inocencia.

Las causas de la muerte de Danilo Palomino

Julio Palomino, padre de Danilo Palomino.

Se desconoce con precisión las causas exactas de su muerte. Su familia presume que le dio un segundo ataque epiléptico el domingo 16 de agosto y producto a eso se golpeó la cabeza.

Su madre Rosa Sánchez y su tía María Celeste Sánchez lo encontraron sin vida en una parte de la vivienda, luego de extrañarse de que no despertaba.

Su padre, Julio Palomino, indicó a los medios que su hijo se encontraba descansando en casa antes de que falleciera, pues horas antes había salido de un centro de salud por un golpe en la cabeza. No se conoce en qué circunstancias se produjo este golpe, ni cómo el joven llegó a la casa de salud.

El cosplay fue su refugio

Danilo Palomino era conocido en el mundo cosplay como el ‘Ryu’ guayaquileño.

Su madre, Rosa Sánchez, lo recuerda como un joven alegre, educado, cariñoso y dulce. Durante años, dedicó tardes enteras a enseñarle las rutas de los buses, las calles y los distintos lugares de Guayaquil, con el propósito de que pudiera movilizarse de manera independiente por la ciudad.

Palomino era conocido popularmente como ‘Gordito Sushi’ y ‘Ryu de Guayaquil’. Era habitual encontrarlo en festivales y ferias de cómics caracterizado como Ryu, el protagonista de Street Fighter. Sus movimientos de artes marciales y el característico ‘Hadouken’ eran parte de una personificación que lo convirtió en una figura reconocida de la cultura pop ecuatoriana.

En 2017, un video suyo se volvió viral y superó 1,5 millones de reproducciones en YouTube. Esa popularidad lo llevó a aparecer en la décima edición del Guinness World Records Gamer.

Danilo Palomino enfrentró burlas

Palomino tenía una discapacidad intelectual e hiperactividad. Además sufría de epilepsia. Encontró en el cosplay una forma de expresarse, relacionarse con los demás y ampliar su círculo social. A lo largo de su vida, fue blanco de burlas, ataques y humillaciones debido a su condición.

Sin embargo, también contó con el respaldo y el cariño de una comunidad que lo acompañó, defendió y reconoció por su autenticidad y pasión por el cosplay.



Muerte de Danilo Palomino; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde fue velado Danilo Palomino y dónde se realizó su sepelio?

Sus restos fueron velados en la Sala 3A de Parque de la Paz, en la ciudadela Alborada, y el sepelio se realizó después de las 15:00 del martes 18 de agosto de 2026, en Parque de la Paz, en el Fortín.

Familiares, amigos, admiradores y miembros de la comunidad del cosplay acudieron a despedirlo y acompañar a sus padres, ambos adultos mayores, durante el momento de duelo.

❓ ¿Qué se sabe sobre las causas de la muerte de Danilo Palomino?

Las causas exactas de su muerte aún no se han determinado con precisión. Su familia presume que sufrió un segundo episodio epiléptico y que, como consecuencia, se golpeó la cabeza.

Palomino había salido horas antes de un centro de salud tras recibir atención por un golpe en la cabeza. Su familia desconoce en qué circunstancias ocurrió ese golpe. Posteriormente, su madre y su tía lo encontraron sin vida en la vivienda.

❓ ¿Quién fue Danilo Palomino, conocido como ‘Gordito Sushi’ y el ‘Ryu guayaquileño’?

Fue un cosplayer guayaquileño reconocido por interpretar a Ryu, personaje principal de Street Fighter, y por su participación en festivales y ferias de cómics.

Sus movimientos de artes marciales y el ‘Hadouken’ eran parte de su caracterización. En 2017, un video suyo superó 1,5 millones de reproducciones en YouTube y lo llevó a aparecer en la décima edición del Guinness World Records Gamer.

❓ ¿Por qué el cosplay fue importante para Danilo Palomino?

El cosplay fue una forma de expresión que le permitió relacionarse con otras personas y ampliar su círculo social.

Palomino tenía una discapacidad intelectual y encontró en su afición por los videojuegos, el anime y los personajes una manera de construir su identidad. Su madre también lo acompañó en el proceso de aprender a movilizarse de manera independiente por Guayaquil.

❓ ¿Cómo recuerdan sus amigos y seguidores a Danilo Palomino?

Sus amigos y seguidores lo recuerdan por su nobleza, ternura, alegría e inocencia.

Durante su despedida, familiares, amigos y admiradores compartieron mensajes en los que destacaron su personalidad. El creador de contenido Felipe Crespo también acudió al velorio y recordó el cariño que Palomino le demostraba cada vez que se encontraban.

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