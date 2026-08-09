En la cama, el punto A busca destronar al punto G

El mapa del placer femenino sigue estando lleno de sorpresas y curiosidades.

En el último tiempo seguro escuchaste hablar del punto A o zona AFE (Zona Erógena del Fórnix Anterior), una región erógena que promete sensaciones súper profundas, pero de la que todavía se habla con muchas dudas.

Para bajar la teoría a la realidad y entender si de verdad existe ese “botón mágico”, conversamos con la sexóloga Mafer Serrano.

¿Qué es exactamente el Punto A y dónde queda?

Para ubicarlo sin enredarnos tanto con la anatomía, el punto A se encuentra en la pared frontal de la vagina, unos centímetros más arriba que el famoso punto G. Es decir, está en una zona un poco más profunda.

Aunque se habla de este espacio desde los años noventa, la especialista Mafer Serrano aclara un detalle muy importante: la ciencia no lo considera un órgano o un músculo que todas las mujeres tengan por igual.

“Cuando hablamos del punto A nos referimos más a una región potencialmente sensible en algunas mujeres”, explica la sexóloga.

En palabras sencillas, es un área que a algunas les despierta sensaciones increíbles y a otras simplemente no les hace ni cosquillas.

Mitos, sensaciones y qué pasa con la lubricación

Quienes sienten placer al estimular esta zona suelen describirlo como una presión bien profunda y placentera, muy distinta a la del punto G, que se siente de forma más directa y firme.

Durante mucho tiempo se dijo que tocar este punto lograba que la vagina lubricara al instante o aseguraba orgasmos múltiples, pero la especialista nos invita a quitarle peso al tema.

La lubricación y el orgasmo no son el resultado de tocar una tecla en el cuerpo.

“Dependen de muchísimos factores: de qué tan excitada estés, de la relajación, del contexto emocional y de sentirte en un espacio seguro con la otra persona”, asegura Serrano.

Además, nuestro cuerpo no funciona igual todos los días. La sensibilidad de una mujer cambia según el momento de su vida, su ciclo menstrual, el estrés o la confianza que tenga con su pareja.

El clítoris sigue siendo el rey

La tendencia actual en la sexología es dejar de obsesionarnos con encontrar el punto exacto para disfrutar.

Si de placer hablamos, el rey indiscutible sigue siendo el clítoris, que es mucho más grande por dentro de lo que nos enseñaron en la escuela.

El placer de una mujer no es el resultado de presionar un punto fijo, sino de todo un combo donde juegan el clítoris, la vagina, el suelo pélvico, la mente y las emociones del momento.

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