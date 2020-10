Un senderista se acercó a los cachorros de un puma; la madre no lo tomó bien y comenzó a perseguirlo

LEA TAMBIÉN

Cuando se topó en medio camino con cuatro pequeños cachorros, parecía que el excursionista Kyle Burgess se había encontrado con una escena digna de National Geographic, pero terminó siendo perseguido por un furioso puma.

Hay dos reglas de oro que un turista debe seguir en una reserva natural: no salirse del sendero y no acercarse a la fauna silvestre. Burgess decidió hacer caso omiso a ambas y terminó en una situación muy peligrosa.



El senderista había llegado el pasado sábado 10 de octubre de 2020 al cañón de Slate, en el estado de Utah (Estados Unidos). Allí, en medio de una caminata, decidió salirse del sendero oficial. Y en un camino paralelo, halló a cuatro cachorros de puma.



El excursionista se acercó para grabarlos con su celular, algo que va en contra de las recomendaciones de expertos sobre qué hacer en caso de encontrarse con un especimen. Los lineamientos son mantenerse a distancia en caso de ver uno.



De los matorrales, de repente, aparece un puma adulto corriendo a toda velocidad hacia el senderista. Este no deja de grabar con su celular en ningún momento. Al principio, entra en pánico y sale corriendo. Después, se mantiene retrocediendo, pero de frente al puma.



Cuando hay este tipo de encuentros, los expertos recomiendan no salir corriendo, pues es atraer más al felino. Otra recomendación es no agacharse ni doblar la espalda. Se debe hacer todo lo posible por aparentar ser más grande: estirar brazos, agarrar ramas de árboles, lanzar piedras, todo esto sin darle la espalda al puma.



De esta manera, Burgess logró pasar un aproximado de seis minutos intentando ahuyentar al puma, hasta que finalmente lo logró. Por momentos, el felino se le acerca y lanza manotazos al aire, queriendo atacarlo. Según explicó a CNN, esos momentos ocurrían cuando él se agachaba o giraba para recoger alguna piedra.



"No pensé en ningún momento que iba a morir, pero sí, desde luego, a que iba a salir herido", dijo a la cadena KlsTV. Finalmente, en el registro se observa cómo el puma se marcha y lo deja en paz, tras varios minutos de persecución. El excursionista tuvo suerte de que no pasara a mayores y de seguro ahora sí sabrá cómo reaccionar si vuelve a encontrar cachorros en algún sendero.