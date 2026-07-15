La precuela de ‘El Conjuro’ ya tiene protagonistas confirmados

La exitosa saga de terror ‘El Conjuro’ se expande con el anuncio de los protagonistas para su nueva precuela, ‘El Conjuro: Primera Comunión’.

Garrett Wareing y Amanda Fix encarnarán a las versiones jóvenes de Ed y Lorraine Warren, información reportada en exclusiva por el portal Dread Central.

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Esta producción llega tras ‘El Conjuro 4: Últimos ritos’, la entrega que logró posicionarse como la más taquillera de toda la historia de la saga.

El gran estreno mundial de esta esperada historia de terror paranormal está programado oficialmente para el próximo 10 de septiembre de 2027.

Éxito en taquilla de la franquicia

De acuerdo con Spoiler, la franquicia ha acumulado más de 2,7 mil millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como la más rentable jamás hecha.

New Line, el estudio detrás de la saga, logró superar los mil millones de dólares en un solo año gracias al terror tanto en 2017 como en 2025.

En ese mismo año, el estreno de ‘Destino final: Lazos de sangre’ convirtió a esa saga en la tercera franquicia de terror del estudio en alcanzar esta cifra, junto a ‘IT’ y ‘El Conjuro’.

Detalles sobre la trama y producción

Los detalles sobre la trama siguen siendo un misterio; sin embargo, se sabe que explorará los primeros años de Ed y Lorraine como investigadores paranormales.

La dirección estará a cargo de Rodrigue Huart, con un guion escrito por Richard Naing e Ian Goldberg, quienes también trabajaron en ‘El Conjuro 4: Últimos ritos’ y ‘La monja II’.

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Protagonistas confirmados

Garrett Wareing como joven Ed Warren .

como joven . Amanda Fix como joven Lorraine Warren.

Según RPP, Garrett Wareing es conocido por su papel regular en ‘Nueva vida’ en ‘Ransom Canyon’ y ha participado en otros proyectos destacados como ‘Día de la Independencia: Contraataque’.

Por su parte, Amanda Fix protagoniza ‘Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma‘ y aparece actualmente en ‘Algo terrible está a punto de suceder’.

Esta ambiciosa precuela no solo promete profundizar en los orígenes de la pareja de investigadores más icónica del cine de terror, sino que refuerza el dominio comercial de New Line en el género.

‘El Conjuro: Primera Comunión’ se perfila como el próximo fenómeno paranormal que mantendrá viva la leyenda Warren en la gran pantalla.