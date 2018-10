14 poetas de lenguas originarias se reúnen en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Sapi Shimi o Palabra de Raíz es el recital de creación artística en el que hoy (12 de octubre del 2018) participan 14 escritores de pueblos ancestrales de Ecuador, Colombia, Bolivia, México y China.

Esta velada, que se efectuará desde las 19:00 en el Centro Cultural El Cuartel, en Ibarra, se realiza en el marco del III Festival Internacional de Creadores en Lenguas Originarias, que se inició ayer en Quito.



Entre hoy y mañana, el certamen se traslada a las ciudades de Otavalo e Ibarra, en Imbabura. Las actividades incluyen rituales andinos, conversatorios, foros y recitales en establecimientos educativos.



En la primera urbe, una de las sedes será la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Pedro Maldonado.



El objetivo del festival no solo es identificar la diversidad lingüística y cultural, sino también promover la paz como un medio de vida, explica Gladys Potosí, representante de la Coordinadora Mundial de Creadores en Lenguas Originarias, de Ecuador, que impulsa este encuentro literario.



En el país se han desarrollado dos citas anteriores de estos autores que utilizan sus lenguas maternas como el medio para transmitir sus ideas y sentimientos.



El primero se hizo hace dos años en Colta, Chimborazo, que estuvo a cargo de Jatun Yachay Wasi (La Casa del Gran Saber, en español). El 2017 se realizó un nuevo encuentro en Ibarra, en el que se dictó un taller para nuevos escritores.



Para Sarawi Andrango, escritora kayambi, la poesía de estos pueblos conlleva filosofía y sabiduría. “Los poetas somos portadores de los saberes ancestrales”, dice.



Tiene 36 años. En marzo del año anterior presentó su primer libro, ‘Vibraciones’. A través de estos versos invoca el despertar de la conciencia del ser humano y la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria.



También intervendrá Luizita Gualán, del pueblo saraguro; Jaime Vargas y Fanny Wampanti, shuar. Además, estarán los kichwas Jenny Chicaiza, Kory Guamán, José Vinachi Conejo y Tamy Morán. Esta última, oriunda de Cotacachi, es estudiante de música contemporánea. Recuerda que cuando era una niña, tenía un gusto por las letras. Por eso, hace dos años cuando fue invitada a cantar en el primer festival en Colta se arriesgó a leer algunos versos de su creación. Desde entonces canta y recita sus poesías al público.



Una de las novedades de este festival es la presencia de los ciudadanos de China Qin Fei, poeta de vanguardia y curadora y el poeta Wang Mingsheng.

Hace una década, la obra de Mingsheng titulada Love You as Tao fue escogida para la Exposición de la Imagen de Poeta, de Pekín.



Entre tanto, Alejandra Carranza, de Bolivia, practicante de la polipoesía, y Angela Mavisoy, de Colombia, poetisa indígena del pueblo Kamëntsa, completan la cuota foránea.



Previo al recital artístico, por el Día de la Interculturalidad habrá un foro sobre el desarrollo de las lenguas originarias en el mundo actual. Luego se proyectará el cortometraje ‘La Tulpa mama’ (Madre fuego), basado en una leyenda del pueblo kichwa Karanki.

Para mañana, en la parroquia Angochagua habrá un conversatorio con jóvenes y adultos mayores. La jornada finaliza con una pambamesa y una ceremonia de cierre.