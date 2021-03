Una persona puede consumir hasta 150 litros de agua al día. Así se desperdicia el líquido vital en el mundo

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo. La fecha se generó para recordar la relevancia de este líquido esencial para la vida de los seres humanos y para el planeta.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable.



Lograr el acceso a ese líquido, seguro y de calidad, es uno de los principales objetivos de desarrollo sostenible.



Aunque tener agua potable a disposición todos los días no es una realidad en toda la población aún no hay conciencia sobre su importancia y ahorro. Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el 72,1% de los hogares de Ecuador no ahorran agua.



El baño, el lavado de ropa, platos, dientes y limpieza en general son las actividades en donde más se emplea el líquido vital y según los expertos son en estos ámbitos donde se debe tomar más conciencia sobre la cantidad agua empleada para ahorrar.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que cada persona necesita al día entre 20 y 50 litros de agua sin contaminantes químicos ni microbianos nocivos para beber y para la higiene. Sin embargo, según la Fundación del Agua Aquae en un día una persona puede consumir cerca de 150 litros por día.



La misma organización señala que en el inodoro se pueden gastar más de 10 litros, mientras que en la lavadora 50. En el lavado de platos se destinan cerca de 70 litros y en el lavado de manos y de dientes cerca de 20 litros. La ducha es donde más gasto de agua hay, una ducha de cinco minutos puede suponer el gasto de hasta 200 litros de agua.

¿Cómo ahorrar agua en casa?



Ahorrar líquido evita un consumo excesivo con el fin de proteger el ambiente y reducir los efectos del cambio climático. La primera recomendación es optimizar el agua de los grifos. Se recomienda cerrar la llave de agua mientras se enjabona al ducharse, lavarse las manos y lavar los platos.



Otro consejo es aprovechar el agua de la ducha que cae mientras se calienta para regar plantas, lavar a mano o asear la vivienda.



Reducir la frecuencia de uso de la lavadora también representa un ahorro. Se sugiere acumular la ropa y prendas lo suficiente para usar la máquina con un nivel completo de agua. Esto consume menos agua y energía que usar la máquina varias veces a la semana para lavar solo pocas piezas. También puede reutilizar el agua de la lavadora para limpiar el patio, las aceras, el carro, entre otros.

Reparar las fugas de agua cuanto antes es otra opción. Un grifo abierto, por lo general, usa entre 10 y 20 litros por minuto. Si está goteando, puede gastar hasta 1500 litros por mes.