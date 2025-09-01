Durante una inspección, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) encontró a un perrito en un estado crítico de desnutrición, con un collar de soga y alambre que le causaba dolor y limitaba su movilidad.
Este caso reveló -según la UBA– que el encadenamiento de animales todavía se normaliza en algunos hogares, a pesar de estar sancionado con hasta 10 salarios básicos por maltrato.
El perro -que tenía apenas 30 centímetros para moverse- fue trasladado a un lugar seguro. En ese espacio recibe atención veterinaria y alimentación adecuada.
La Unidad de Bienestar Animal presentó un informe ante la Agencia Metropolitana de Control para que se inicie el procedimiento sancionador correspondiente.
Organizaciones de protección animal destacan la importancia de denunciar este tipo de situaciones. Cada intervención a tiempo puede salvar vidas y recuerda que los animales también tienen derecho a vivir sin maltrato.
Maltrato animal en Quito: así se denuncia
Presenta el caso en la página https://bienestaranimal.quito.gob.ec/index.php/formulario-denuncias. A continuación, llena el formulario de denuncias digital. Recuerda tener a la mano la siguiente información:
- Sector, barrio, dirección, nomenclatura
- Teléfono y mail de contacto
- Evidencia: fotos o videos
- Narración de los hechos
Una vez que la Unidad de Bienestar Animal reciba las denuncias se priorizará y se realizará la inspección. Te recomendamos darle seguimiento al caso.
¿Qué casos se pueden denunciar?
Esta es la lista de los atropellos que se pueden denunciar para detener la mala tenencia animal y el maltrato animal en Quito:
- Maltrato evidente con prueba material (videos)
- Abandono notorio (video)
- Atropellamiento
- Cría o entrenamiento de animales para que participen en peleas
- Encadenamiento como método habitual
- Provocar la muerte por procedimientos de eutanasia que no cumplan los parámetros legales
- No mantener a los animales dentro de los predios privados.
- Causar molestias a los vecinos por ruidos o malos olores
- No buscar la atención veterinaria preventiva y curativa
- Dejar a los animales solos en los vehículos estacionados
- Tener un número de animales de compañía que le impida cumplir con el bienestar animal
- Permitir que deambulen sin collar, traílla ni identificación
- No recoger los excrementos
- No cumplir con sus vacunas y desparasitaciones
- Incumplir las normas de uso en las zonas caninas públicas, entre otros