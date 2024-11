Pedro Pascal es el general romano Marcus Acacius, en ‘Gladiador 2‘ (2024). También ha sido Joel Miller en la serie ‘The last of us’ y una decena de personajes más.

También es una de las estrellas más queridas de Hollywood y un fanático del pan y los elefantes. Confesó que su desayuno favorito es la marraqueta con aguacate y aceite de oliva.

Los elefantes también son de su agrado, al punto que su película favorita de Disney es ‘Dumbo‘. ¿Qué más es Pedro Pascal? A continuación, te lo contamos.

Más noticias

Su carrera ha alcanzado alturas insospechadas, protagonizando éxitos como ‘The Mandalorian’, donde hace de canguro intergaláctico de Baby Yoda, o la serie ‘The Last of Us’, que ha conquistado al público.

Detrás de este personaje carismático y multifacético, que lleva en alto su lado latino en cada paso, se encuentra José Pedro Balmaceda Pascal, un chileno que nunca ha dejado de sentir orgullo por sus raíces.

Su historia de exilio y conexión con Chile

Nacido en Santiago de Chile, Pedro, sus hermanos y sus papás debieron abandonar el país durante la dictadura militar. Cuando era un niño, sus padres se refugiaron primero en Dinamarca y luego se establecieron en Estados Unidos, donde Pascal se formó como actor. Un hecho que lo marcó fue el suicidio de su madre.

Aunque creció en una mezcla de culturas y pasó gran parte de su vida en Norteamérica, el actor no ha dejado de sentir una conexión especial con su país natal. “Chile es mi hogar”, ha declarado en entrevistas. Para Pascal, ser chileno es parte fundamental de su identidad y reconoce que, a pesar de haber crecido en distintos lugares, Chile ha dejado una huella profunda en su vida.

La hermana trans de Pedro Pascal

Un aspecto que reafirma la conexión de Pascal con Chile es el orgullo que siente por su familia, especialmente por su hermana Lux, una mujer trans que hizo público su cambio de género en 2021.

En un gesto conmovedor y de apoyo incondicional, Pedro compartió una foto en Instagram con el mensaje en español: “Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”, mostrando su amor y respaldo.

Su visible apoyo a Lux y la cercanía con su familia chilena lo muestran no solo como una estrella de Hollywood, sino como una persona profundamente conectada a sus raíces y valores.

Pedro Pascal y Bad Bunny

Pedro Pascal es un tipo cool. Durante una incursión en Saturday Night Live lo demostró.

No dudó en reírse de los estereotipos latinos en Estados Unidos y encarnó, junto a Bad Bunny, una caricatura de señora latina. En un sketch lleno de humor, ambos se vistieron de señoras latinas, representando a esas figuras matriarcales que son tan reconocibles en la cultura latina.

En otro momento, en cambio, Pascal dejó salir su flow al lanzarse a un buen perreo en el set. Para el actor, este tipo de intervenciones es una oportunidad de reírse de los estereotipos.

La misma pose en cada foto

Durante una alfombra roja, el actor le reveló a su coestrella Bella Ramsey, que su típica forma de posar en las fotos con la mano sobre el pecho o sobre su estómago es un truco que emplea para lidiar con su ansiedad.

‘Chao pescao‘

Pedro no se ha olvidado del lenguaje que lo conecta con Chile. Tras expresar su apoyo a la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, un usuario de Twitter lo criticó llamándolo “comunista”, a lo que él respondió con un chilenismo clásico: “chao pescao”.

Este gesto, celebrado por sus seguidores chilenos, muestra cómo el actor sigue conectado con su identidad y con su idioma, algo que lo mantiene cercano a sus seguidores latinos.

La pelea que perdió, pero le dio la victoria

Por algo es de los actores que triunfa en Hollywood. Para su icónico papel de Oberyn Martell en la serie ‘Juego de Tronos’, justo el que le dio el salto a la fama, entrenó con un maestro Wushu para la famosa pelea contra la Montaña. Aunque el resultado en la serie no fue favorable para él, la escena sigue siendo una de las más espectaculares de la serie.

De nadador a actor

Cuando era adolescente, Pascal pensaba en convertirse en nadador profesional. Incluso participó en competiciones a los 11 años. Sin embargo, su vida dio un giro cuando se unió al taller de teatro, donde descubrió su verdadera pasión por la actuación.

Le gusta la ciencia ficción

A pesar de no haber trabajado aún en un proyecto de ciencia ficción, Pedro Pascal es un gran aficionado al género. ‘Alien‘ es una de sus películas favoritas y Galáctica, Estrella de Combate ocupa un lugar especial en su lista de series.

¿Por qué no le conocemos ninguna pareja?

El actor reveló en entrevistas que le tiene mucho miedo al dolor y que a ello se debe que generalmente evite tener relaciones de pareja.