Pata con zapatillas sorprende a usuarios del Metro de México 

El miércoles 19 de febrero de 2020, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro de Ciudad de México vieron algo insólito. Entre la multitud se abrió paso una pequeña pata con zapatillas que acompañaba a un niño. Ambos caminaban hacia uno de los andenes.

Su nombre es Bruna, negra con un par de manchas blancas, daba cortos pasos con sus zapatillas color azul, blanco y rojo. Quienes la vieron no dudaron en registrar el filmar paseo del pequeño y su mascota y lo publicaron en sus redes sociales.



De acuerdo con información difundida por medios de comunicación mexicanos que buscaron la historia, no es la primera vez que Bruna se integra al transporte público. Su familia adoptiva y su ‘mejor amigo’, un pequeño de 7 años, la llevan no solo a la estaciones, sino al centro de la ciudad. Sus compañeros de ‘aventura’también le proveen un recipiente azul con agua para que el ave pueda hidratarse. Además, en el ‘equipaje’ de Bruna no falta una pequeña bolsa con alimento.

Aunque la intención de la familia de Bruna es transportarla con seguridad, los lineamientos del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano solo admiten el acceso de animales de asistencia como perros guía. Sin embargo, los usuarios llevan diferentes especies escondidas en sus mochilas. Aunque aquello ha generado quejas por parte de los ciudadanos frente a las reglas de Metro, el sistema enfrenta otra problemática.

Existen ciudadanos que abandonan a sus animales en los andenes de transporte público. Ante ese conflicto de fauna urbana, el Municipio de Ciudad de México creó el Centro de Transferencia Canina para reportar una situación de pérdida.