Pasajero confundió la puerta del avión con la del baño y desató el pánico

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sí, volar en avión, por primera vez, asusta. La inexperiencia causa un cúmulo de anécdotas, sustos y descuidos que, muchas veces, no pasan desapercibidos. En India, un pasajero fue más allá y desató el miedo en todo el avión y en pleno vuelo.

Según reportó el periódico The Times of India, el sábado 22 de septiembre del 2018, todo era normal en vuelo, de una aerolínea local, que se dirigía a Nueva Dheli, a la ciudad de Patna. De pronto, un nombre se levantó de su asiento; caminó hacia la puerta de salida del Airbus A-30 en el que se trasladaban los pasajeros e intentó abrirla.



Ante el horror de los viajeros, la tripulación detuvo al hombre, que no entendía por qué no lo dejaban pasar. Se resistió e inició una pelea. Por suerte, todos salieron ilesos.



Después de aterrizar, la tripulación entregó al pasajero confundido a la policía del aeropuerto de Patna. Durante el interrogatorio, dijo que “solo quería ir al baño” y, al ser la primera vez que viajaba en un avión, confundió la puerta. Las autoridades corroboraron la versión del hombre y lo dejaron libre.



La Fuerza Central de Seguridad Industrial (CISF, por sus siglas en inglés), cita The Times of India, el pasajero logró desbloquear la puerta; sin embargo, no pudo abrirla por la fuerza de la presión del aire.