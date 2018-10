Padre generó indignación por disfrazar de Hitler a su hijo en Halloween

LEA TAMBIÉN

Un padre de familia residente del poblado de Owensboro (estado de Kentucky, Estados Unidos) quiso tener una velada de Halloween común y corriente, con sus hijos disfrazados y asistiendo al ‘Trail of Treats’, el festival de la localidad. Sin embargo, el disfraz que escogió para sus hijos hizo que una salida con la familia resultó un dolor de cabeza.

Lo que ocurre es que este padre escogió el disfraz más políticamente incorrecto que podría existir. Vistió a su hijo de Adolf Hitler, a su hija con un traje tradicional de la época de la Segunda Guerra Mundial y él mismo se puso un uniforme de soldado nazi. Por los disfraces que escogió, se ganó el repudio de las redes sociales, recoge el Washington Post.



Para el hombre, su decisión no fue algo grave. Su justificación fue que “cualquiera que nos conoce sabrá que amamos la historia y normalmente nos disfrazamos de figuras históricas”, escribió en su cuenta de Facebook.



Continuó criticando lo que, según él, representa un doble estándar por parte de la sociedad. “Esa noche, mientras caminábamos, veíamos a gente vestida de asesinos seriales, demonios, con sangre y todo tipo de cuestiones ‘gore’”, escribió.



“Pero mi pequeño hijo y yo, vestidos de figuras históricas, no solo fuimos objeto de comentarios sarcásticos, sino también de aproximaciones y amenazas a mi pequeño de cinco años. Así es, esa noche adultos crecidos amenazaron a mi hijo por su disfraz. Amenazaron a su padre y a su madre también”, cita el Huffington Post.



Para este padre, los disfraces no debieron ser objeto de una polémica tan grande. Pero el contexto actual también da matices a la situación. Solo unos días antes, el pasado sábado 27 de octubre de 2018, en Pittsburgh, ocurrió una masacre en una sinagoga en la cual el asesino mató a 11 personas. Es el atentado más mortífero perpetrado hacia un grupo de judíos en toda la historia de Estados Unidos.