OpenAI lanza GPT-Live para conversaciones más naturales

OpenAI lanzó recientemente GPT-Live y GPT-Live mini, dos innovadores modelos de voz que prometen hacer las interacciones con ChatGPT más fluidas y naturales.

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Estos modelos permiten a la inteligencia artificial escuchar y responder simultáneamente, asemejándose a una conversación humana.

Características destacadas de GPT-Live

Durante una presentación, la compañía demostró cómo el nuevo modo de voz responde de manera inmediata y mantiene el ritmo de la conversación, mostrando una naturalidad similar a la de una persona.

De acuerdo con OpenAI, más de 150 millones de personas utilizan la voz para interactuar con ChatGPT cada semana mediante Voice o Dictation.

Las aplicaciones incluyen resolver dudas, practicar idiomas, cocinar, conducir y conversar durante un trayecto.

Arquitectura full-duplex y niveles de razonamiento

GPT-Live destaca por su tecnología full-duplex, que permite hablar y escuchar a la vez.

Su sistema es tan natural como una persona real y usa expresiones cotidianas como ajá o de acuerdo para mantener la fluidez.

Para tareas complejas o búsquedas en internet, el sistema delega el trabajo a GPT-5.5.

Kundan Kumar, del equipo técnico, aclaró que la plataforma transfiere el razonamiento de forma automática ante preguntas que exigen mayor profundidad.

Finalmente, los usuarios podrán elegir entre tres niveles de respuesta según su necesidad:

Instantáneo: Para respuestas rápidas.

Para respuestas rápidas. Medio: Para un análisis moderado.

Para un análisis moderado. Alto: Para un análisis profundo.

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Traducción simultánea y seguridad mejorada

Según el medio Prensa Libre, la traducción simultánea fue otra función destacada durante la presentación.

Gracias a la arquitectura full-duplex, GPT-Live puede escuchar un idioma mientras genera la traducción en otro continuamente, similar a un intérprete profesional.

OpenAI también ha reforzado la seguridad del sistema mediante entrenamiento específico para conversaciones de voz y mecanismos de protección en tiempo real.

Si detecta contenido riesgoso, puede redirigir la conversación o finalizarla si es necesario.

Disponibilidad y planes de acceso

La nueva experiencia estará disponible para usuarios de iOS, Android.

GPT-Live-1 será el modelo predeterminado para los planes Go, Plus y Pro, mientras que GPT-Live-1 mini estará disponible para quienes utilizan el plan gratuito.

La actualización comenzará el miércoles 14 de julio de 2026 y se habilitará gradualmente en todo el mundo.