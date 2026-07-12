Red social X lanza nuevas funciones de edición para iPhone

La red social X, propiedad de Elon Musk, lanzó nuevas funciones para su aplicación en iPhone.

Estas actualizaciones permiten a los usuarios editar y grabar videos directamente desde la plataforma.

Más noticias

Esta mejora busca simplificar el trabajo diario de los creadores de contenido al concentrar las tareas principales en una sola aplicación.

Según el director del producto de X, Nikita Bier, “una de nuestras grandes prioridades es dar a los creadores las herramientas que les permitan generar contenido original y recompensar a esos creadores”.

Características destacadas

De acuerdo con el medio Semana, entre las novedades se encuentran:

Editor y grabador renovados: facilitan la producción de videos originales dentro de la aplicación.

facilitan la producción de videos originales dentro de la aplicación. Subtítulos automáticos: agregan texto sobre los videos en varios idiomas sin necesidad de aplicaciones externas.

agregan texto sobre los videos en varios idiomas sin necesidad de aplicaciones externas. Personalización de subtítulos: los usuarios pueden modificar tipografía, estilo y diseño según sus preferencias.

los usuarios pueden modificar tipografía, estilo y diseño según sus preferencias. Función de pantalla verde: permite reemplazar el fondo del video con imágenes almacenadas o publicaciones dentro de X.

Estas herramientas están diseñadas para incentivar la creación de contenido exclusivo en X, en lugar de compartir material reutilizado desde otras redes sociales.

Estrategia y competencia en redes sociales

Según La Verdad Noticias, esta estrategia busca aumentar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma y reducir la dependencia de herramientas externas.

El lanzamiento ocurre en un contexto donde las redes sociales compiten por atraer a creadores mediante nuevas funcionalidades. Mientras X integra estas herramientas dentro de su aplicación principal, otras plataformas optan por ofrecer aplicaciones independientes especializadas en edición.

Cada enfoque tiene sus ventajas: integrar la edición simplifica el flujo de trabajo, mientras que las aplicaciones independientes suelen ofrecer herramientas más avanzadas para proyectos complejos.

Te puede interesar: Claude. Tres prompts para desbloquear el modo secreto de apredizaje

Desafíos a enfrentar

No obstante, X enfrenta desafíos como la protección del contenido original y la gestión del material duplicado.

La plataforma también debe lidiar con cuentas falsas que reutilizan publicaciones sin autorización.

Por lo tanto, el éxito del Editor X dependerá no solo de sus funciones, sino también del entorno que ofrezca para fomentar la creatividad y reconocer el trabajo original.

Disponibilidad y futuro

Por ahora, estas funciones están disponibles únicamente para dispositivos iOS.

En cuanto a su llegada a Android, Bier mencionó que esta versión está siendo reconstruida completamente desde cero e incorporará más adelante.