Nueva York bate récord a boa de plumas más larga del mundo en mes del Orgullo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nueva York acoge desde este jueves 20 de junio del 2019 el récord Guinness a la boa de plumas más larga del mundo, con casi dos kilómetros de longitud, otorgada oficialmente frente a los museos Madame Tussauds y Ripleys, a unos metros de la céntrica Times Square, y que será una de las atracciones del World Pride.

La prenda, cuya longitud es cuatro veces la del Empire State Building, es la manera en que ambas atracciones, así como la organización The Ride, han decidido celebrar el evento Orgullo Gay internacional (World Pride), que a partir de la semana próxima comenzará en Nueva York.



La encargada de presentar la boa fue la drag queen Shangela, conocida por haber participado en tres ocasiones en el conocido show de transformistas RuPauls Drag Race, así como por haber sido seleccionada por Lady Gaga para participar en 'A Star is Born' (Ha nacido una estrella), la oscarizada película con la que la actriz consiguió una estatuilla.



"Cuando me dijeron que iban a intentar hacer este intento oficial de la mayor boa de plumas del mundo dije yo soy una drag queen, las drag queens y las boas pegamos como la mantequilla de cacahuete y la gelatina", aseguró Shangela a los presentes, alegre de que Nueva York -"una de las mejores ciudades del mundo"- acoja esta clase de eventos.



Para que pudiera superar el reto, la prenda debía ser "una versión alargada de una boa de plumas y tratarse de una sola pieza con un patrón claro", explicó la representante de Guinness World Records.



La boa neoyorquina, con 1,99 kilómetros de longitud, superó por más de doscientos metros al récord anterior, que era de 1,77 kilómetros, por lo que la organización hizo la entrega del certificado oficial del hito.



Una vez certificado el récord, una veintena de drag queens participantes se unieron al evento y aguantaron la boa mientras bailaban al ritmo de Born This Way, de Lady Gaga, y otros himnos de la comunidad LGBTI.



Como parte de las celebraciones del mes del Orgullo, el museo Ripleys cuenta en sus instalaciones con un auto con forma de un zapato de tacón con punta de color rojo, en tanto que Madame Tussauds reunirá sus figuras de cera de personajes LGBTI para darles una mayor preeminencia.



Además, ambas instituciones han llegado a un acuerdo con la organización benéfica The Trevor Project -también participante en el evento de hoy- por el que destinarán parte de los beneficios del mes. The Trevor Project es una asociación que ofrece ayuda y servicios de prevención de suicidio a la juventud LGBTI, cuya intervención resulta clave para evitar que los jóvenes intenten quitarse la vida.