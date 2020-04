Virólogo que descubrió el VIH dice que el covid-19 habría sido 'creado en un laboratorio'

LEA TAMBIÉN

¿Cómo se originó el covid-19? La interrogante mantiene en alerta a la comunidad científica mundial ante el avance de la pandemia que ha cobrado la vida de 210 374 personas -de acuerdo con el balance de la Universidad Jonhs Hopkins- hasta este lunes 27 de abril del 2020. Ante el impacto del coronavirus, el controvertido científico francés Luc Montagnier -quien se alzó en el 2008 con un Premio Nobel de Medicina por descubrir el VIH- planteó una polémica hipótesis: que el virus habría sido 'creado en un laboratorio'.

Durante un diálogo con el medio de comunicación francés CNews, que data del 17 de abril, Montagnier señaló que no cree que el covid-19 se haya originado en el mercado de Wuhan, en China. "El virus está saliendo accidentalmente de un laboratorio de Wuhan", afirmó.



De acuerdo con el científico, "el laboratorio de la ciudad de Wuhan se ha especializado en estos coronavirus desde principios de la década de 2000. Tienen experiencia", dijo.



Tras un análisis realizado en colaboración con el académico matemático Jean-Claude Perrez, Montaigner planteó que el virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, fue diseñada en un laboratorio al insertar en un coronavirus genes del VIH-1. Es decir, el virus del sida. Según el polémico especialista, "hubo una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad. Existió un modelo, que es el virus clásico, que proviene principalmente de los murciélagos, pero al que se han agregado secuencias de VIH", aseguró.

Después de lanzar su hipótesis, el ganador del Premio Nobel añadió que la supuesta creación del virus "es la labor de profesionales, de biólogos moleculares. Un trabajo muy laborioso ¿Con qué objetivo? No lo sé. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida”, dijo.



La teoría de Montagnier -según su testimonio- partió de un estudio académico desarrollado por científicos del Instituto Indio de Tecnología de Nueva Delhi. Los especialistas encontraron un inusual parecido en las "secuencias de aminoácidos de una proteína de SARS-CoV-2 y el de VIH-1", según detallaban en su plataforma web. Sin embargo, no fue avalado o verificado por expertos internacionales, por lo que el estudio fue retirado por sus autores.

Pero Montagnier no solo habló del supuesto origen del covid-19, sino de su desaparición. “Uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, pero si usted hace una construcción artificial, es poco probable que sobreviva. La naturaleza ama las cosas armoniosas; lo que es ajeno, como un virus que llega de otro virus, por ejemplo, no es bien tolerado”, sostuvo.



La tesis de Montagnier es -sin duda- polémica y todavía no ha mostrado indicadores sólidos para evidenciar su veracidad y ha sido cuestionada por sus propios colegas. Por ejemplo: Jean-Francois Delfraissy, inmunólogo y jefe del consejo científico que asesora al gobierno francés sobre la pandemia, cuestionó la idea de que se creó un virus y dijo que se trataba de “una visión sobre una conspiración que no se relaciona con la ciencia real”.



Para el especialista Olivier Schwartz, jefe del departamento de virus e inmunidad del Instituto Pasteur de Francia, los análisis científicos sobre los genes del covid-19 evidencian que no pudo haber sido producido por seres humanos. "el profesor Montagnier difunde teorías caprichosas”, afirmó Schwartz en diálogo con el semanario francés L’Obs.