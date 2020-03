Niños se raparon la cabeza en solidaridad con su amigo que tiene leucemia 

LEA TAMBIÉN

Víctor, Pablo, Diego, Noah, Hugo, Martín y Alfonso, alumnos de sexto de primaria del colegio Fundación Caldeiro, en Madrid, España, son los protagonistas de una historia que demuestra la solidaridad y el cariño por su compañero David, que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica.

La Fundación Juegaterapia en su cuenta de Facebook publicó el pasado 27 de febrero del 2020, el caso del niño, quien debido a su enfermedad debía recibir quimioterapia. "A David no le gustaba demasiado la idea de que se le cayera el pelo, no se sentía muy cómodo con ello. Pensaba que todos lo iban a notar y que lo iban a comentar".



Lo que David no sabía es que sus amigos de colegio tenían un plan. La publicación, que hasta este 5 de marzo del 2020 tiene 31 000 'me gusta' y más de 2 000 comentarios, señala que los chicos quedaron en ir juntos a una barbería de Madrid "y los peluqueros tuvieron que pelar 8 cabezas en vez de 1. Y tan impresionados quedaron con el gesto que a los peques el corte les salió gratis", dice la fundación.

En las dos imágenes que subió la ONG se observa a los compañeros de David antes de raparse y otra muestra a los chicos con la cabeza sin cabello.



"Allí estaban todos juntos, en equipo; porque lo que estando solo asusta, con amigos se hace hasta divertido", escribió la fundación y agregó: "Ese nuevo equipazo de pelones: Martín, Diego, Hugo, Noah, Alfonso, Víctor, Pablo y David ya tiene mascota oficial que les anima y da fuerzas. ¿De premio? ¡Un #BabyPelonesJT para cada uno! No podía ser de otra manera".



La publicación finaliza destacando la actitud de los niños: "Qué maravillosos amigos tienes, David, de su mano superarás una y mil batallas. ¡Pero qué grandes sois, pequeños!.