YouTuber coreana de seis años compró propiedad valorada en USD 8 millones

Boram, una estrella de YouTube de Corea del Sur de solo seis años, adquirió recientemente una propiedad valorada en USD 8 millones. Así lo informa este 26 de julio del 2019 la cadena CNN, que asegura que la vivienda está ubicada en el suburbio Gangnam de Seúl.

Según el medio, la niña tiene dos cuentas de YouTube que son ampliamente populares. En la primera, donde tiene 13,6 millones de seguidores, se dedica a hacer valoraciones de juguetes, mientras que en la segunda, que tiene 17,6 millones de suscriptores, está llena de video blogs. Sus videos más populares superan los 300 millones de reproducciones.



Uno de sus clips más populares data del pasado 8 de noviembre del 2018. En él, la pequeña niña prepara unos tradicionales fideos, conocidos como ramen, utilizando una cocina de juguete. Luego los consume.

Video: YouTube, cuenta: Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]



Pese a su éxito, la pequeña no ha estado libre de controversias. Según CNN, algunos de sus clips desataron polémica en Corea del Sur "por los valores que promueven".



En el 2017, "la ONG Save the Children recibió quejas de ciudadanos de Corea del Sur que estaban preocupados por el hecho de que los clips de Boram pudieran impactar negativamente en el desarrollo emocional y ético de jóvenes seguidores", dice el medio.



La mayor preocupación recogida en esta queja eran los clips "que muestran a Boram robando dinero de la billetera de su padre y conduciendo carros en el camino". Así lo indicó Koh Woohhyun, de Save the Children, a CNN.



La ONG, dice el medio, reportó los videos de la menor a la policía lo que llevó a que la Corte Familiar de Seúl ordene que los padres de Boram completen un curso diseñado a prevenir el abuso infantil.



Video: YouTube, cuenta: Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]