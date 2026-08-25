¿Qué mismo es ‘La Universidad del Perreo’? Wisin por fin lo explicó

El artista puertorriqueño Wisin confirmó el 24 de agosto de 2026 que el próximo 4 de septiembre publicará su nuevo álbum titulado ‘La Universidad del Perreo’.

Esta iniciativa musical busca reivindicar el origen del reguetón mediante un proyecto integral que combina canciones, actividades y experiencias presenciales en varias ciudades.

Si quieres profundizar en cómo esta propuesta busca transformar la cultura urbana, te recomendamos consultar los detalles sobre el impacto de la Universidad del Perreo en la música boricua.

🎓 ¿De qué trata ‘La Universidad del Perreo’ de Wisin?

‘La Universidad del Perreo’ de Wisin es una propuesta conceptual que incluye el lanzamiento de un disco y la oferta de cursos sobre el género urbano.

Según información difundida por Cadena SER, la iniciativa suma más de dos millones de alumnos inscritos en su plataforma digital oficial.

La propuesta cuenta con la colaboración de artistas emblemáticos como Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy, Franco El Gorilla, Jory Boy, Trébol Clan y Kapo, de acuerdo con lo reportado por Los 40.

La producción musical incluye la participación de Hyde El Químico, Jumbo El Que Produce Solo y Los Legendarios.

📍 ¿En qué ciudades se realizarán las actividades?

Las primeras ciudades confirmadas para desarrollar las actividades presenciales de la institución son San Juan, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

El propio Wisin, quien adoptó el alter ego de Profesor Sandunga y decano, explicó en redes sociales que el material de estudio ya se encuentra listo para el público.

🎶 ¿Por qué Wisin impulsa esta iniciativa musical?

El objetivo principal de esta producción es otorgar al reguetón el valor histórico y el respeto cultural que merece como fenómeno global.

Para conocer más sobre este aspecto y la trayectoria del artista, también hemos analizado en detalle la evolución musical y la discografía de Wisin en la industria urbana.

Europa FM detalló que el proyecto ya tiene disponible la opción de preventa digital en plataformas de música para todos los usuarios interesados.

La evolución de esta plataforma continuará con nuevos proyectos interactivos tras el estreno oficial del álbum en septiembre.

‘La Universidad del Perreo’ de Wisin; más preguntas sobre el tema

❓ ¿’La Universidad del Perreo’ de Wisin es real o una campaña publicitaria? La Universidad del Perreo fue presentada como un proyecto real. La iniciativa también está vinculada a experiencias, cursos y al próximo álbum de Wisin titulado ‘La Universidad del Perreo’, por lo que combina música, entretenimiento y educación cultural. ❓ ¿Cuándo abre ‘La Universidad del Perreo’ y cómo se puede participar? La apertura oficial de ‘La Universidad del Perreo’ está prevista para el 2 de septiembre de 2026. Su sitio web ya permite realizar una solicitud de preadmisión, mientras que las primeras experiencias presenciales anunciadas incluyen ciudades como San Juan, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

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