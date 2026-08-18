Universidad del Perreo de Wisin. Cómo inscribirse y qué materias oferta

La Universidad del Perreo es una nueva institución académica y cultural anunciada el 18 de agosto de 2026 por el cantante puertorriqueño Wisin, con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la historia y legado del reguetón a escala global.

🎓 ¿Qué es la Universidad del Perreo?

La Universidad del Perreo es un proyecto educativo impulsado por Wisin para otorgar rigor académico y respeto a la música urbana.

Tras más de tres décadas de trayectoria, el artista boricua explicó en un comunicado oficial remitido desde Cayey, Puerto Rico, que la historia del género es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios.

Según el sitio web de la institución, la iniciativa busca abordar el movimiento como una disciplina cultural, artística y científica.

El proyecto fue destacado por medios internacionales como Los 40, Grupo Animal e Informador al marcar un hito en la profesionalización del ritmo urbano.

Comunicado oficial de la Universidad del Perreo.

📍 ¿Dónde queda la sede de la Universidad del Perreo?

La sede principal de la Universidad del Perreo estará ubicada en el municipio de Cayey, en Puerto Rico.

Desde esa localidad se coordinarán los programas educativos y el centro de estudios especializados.

El plan de estudios contempla asignaturas como Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow.

Además, el espacio de investigación contará con áreas dedicadas a Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, junto con programas de intercambio y becas internacionales.

📝 ¿Cómo inscribirse en la Universidad del Perreo?

El proceso de preadmisión a la Universidad del Perreo se encuentra disponible en la plataforma web oficial del proyecto.

Los aspirantes únicamente deben completar un formulario con sus nombres, apellidos, correo electrónico y número telefónico.

El sitio web cuenta con una cuenta regresiva de 15 días previa a la inauguración oficial proyectada para el 2 de septiembre de 2026.

Al finalizar dicho plazo se anunciarán los requisitos definitivos y la apertura de las matrículas formales.

Pantalla de pre-admisión de la Universidad del Perreo.

🔮 El impacto del proyecto en la industria musical

La creación de este espacio busca profundizar el análisis sociológico de la música urbana mientras la institución termina de estructurar su cuerpo docente y detalles operativos.

Universidad del Perreo de Wisin; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué es la Universidad del Perreo anunciada por Wisin? La Universidad del Perreo es un proyecto cultural y académico impulsado por Wisin para estudiar, preservar y difundir la historia del reguetón. La iniciativa busca reconocer la importancia del género urbano y su impacto en la cultura, la música y la identidad puertorriqueña. ❓ ¿La Universidad del Perreo de Wisin es una institución real? La Universidad del Perreo fue anunciada oficialmente por Wisin como una iniciativa dedicada al estudio del reguetón y la cultura urbana. Sin embargo, todavía no se conocen todos los detalles sobre su acreditación, calendario académico o funcionamiento como universidad tradicional. ❓ ¿Qué materias tendría la Universidad del Perreo? Entre las áreas anunciadas aparecen Ritmo Aplicado, Historia del Reguetón y Epistemología del Flow. También se contempla un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, aunque la malla curricular completa aún no ha sido publicada. ❓ ¿Cómo inscribirse en la Universidad del Perreo de Wisin? Por ahora, no se ha abierto una matrícula formal. La iniciativa habilitó una etapa de preadmisión para que los interesados registren sus datos y reciban futuras instrucciones sobre los programas, becas y posibles intercambios académicos. ❓ ¿Dónde estará ubicada la Universidad del Perreo? El proyecto está vinculado con Cayey, Puerto Rico, y pretende convertirse en un espacio para investigar y conservar el legado del reguetón. La propuesta también contempla conexiones internacionales mediante becas y programas de intercambio para estudiantes de otros países.

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