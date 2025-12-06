Diciembre en Quito, la capital ecuatoriana, despierta con una fuerza inusual, cargado de memoria colectiva.

Las Fiestas de Fundación o Fiestas de Quito, la Navidad y los rituales comunitarios convierten a la ciudad en un escenario donde tradición e identidad se entrelazan.

En ese contexto, pocas melodías representan tanto afecto y sentido de pertenencia como El Chulla Quiteño.

💖 ¿Por qué El Chulla Quiteño nos toca el alma?

Letra de El Chulla Quiteño.

Esta canción es más que un pasacalle festivo; funciona como un marcador de identidad profunda.

Su letra reaparece cada diciembre como un ritual que reafirma lo que los quiteños reconocen como propio: la alegría y el humor fino.

Según explica María Patricia Enríquez Peñaherrera, docente de la Escuela de Comunicación UIDE, la canción activa recuerdos familiares y ese espíritu “medio pícaro, medio elegante” del personaje.

Mientras muchos pasillos se enfocan en el amor y el desamor, El Chulla Quiteño habla de identidad urbana.

El historiador Héctor López, de Los Ladrillos de Ecuador, añade que, para la cultura nacional, la melodía es el mayor símbolo musical de la ciudad. Afirma que incluso es más conocida que el himno oficial de Quito.

📍La canción que nació de la nostalgia en Patate

De iz. a der.: Alfredo Carpio, Luis Alberto Valencia.

La icónica pieza tiene un origen inesperado. La canción, con música de Alfredo Carpio Flores y letra de Luis Alberto Valencia, nació de la añoranza, tal como recoge el Museo del Pasillo.

Rafael Carpio Sánchez, uno de los nueve hijos del compositor, recordó en una entrevista para EL COMERCIO que su padre tuvo que vivir en Patate (Tungurahua) en 1946 por cuestiones de trabajo.

La nostalgia por la capital fue tan intensa que le pidió a su esposa que anotara lo que le dictaba el corazón.

Esa noche, la música le “titilaba en la cabeza”, según le contó su madre a Rafael Carpio. No pudo dormir hasta que encontró un piano para componer la melodía.

🎉 El boom de los 50 y su segundo aire en la farra

El Chulla Quiteño comenzó a ganar notoriedad a mediados del siglo XX. Era una época de modernización en Quito, pero también de búsqueda simbólica.

La radio era el medio principal y el Dúo Benítez y Valencia era una de las grandes representaciones de la cultura popular.

La canción encontró terreno fértil porque su ritmo, cercano al pasacalle, y su letra costumbrista eran fáciles de reconocer.

Las emisoras como Radio Quito y HCJB la difundieron profusamente en los años 50, fortaleciendo su carácter popular.

Posteriormente, las presentaciones en comparsas y escuelas reforzaron este cariño.

Su vigencia se explica porque logró equilibrar la tradición con el diario vivir de la ciudad.

López señala que la popularidad se consolidó en los 60 y 70, a la par del crecimiento de las Fiestas de Quito, iniciadas con las serenatas propuestas por el diario Últimas Noticias.

La canción tuvo un resurgir en los 90 y 2000, con la llegada de las chivas y la necesidad de una canción bailable para la fiesta.

🤔 ¿Es el mismo personaje de Jorge Icaza?

Foto: Novela ‘El Chulla Romero y Flores’.

Aunque ambas obras comparten el arquetipo, no existe una relación directa entre la canción y la obra ‘El Chulla Romero y Flores’ de Jorge Icaza.

Así lo explica la docente Enríquez Peñaherrera. Sin embargo, sí coinciden en retratar un personaje profundamente ecuatoriano.

El ‘chulla literario’ de Icaza es un hombre atrapado entre clases, aspiracional e inseguro.

En cambio, la canción representa al chulla festivo, alegre, conquistador y orgulloso de su ciudad.

Son dos visiones complementarias: una crítica y literaria, la otra costumbrista y musical.

Ambas muestran la complejidad de un arquetipo que permanece.

🧐 El significado de ser ‘chulla’

La palabra “chulla” proviene del kichwa y significa “solo” o “impar”. En su origen colonial describía a los mestizos de ascendencia española e indígena.

Con el tiempo, se transformó en la representación de un tipo social de Quito.

Ser “chulla” combina el orgullo y la vanidad con el sentido del humor. Es una elegancia popular, mezclada con cierta picardía.

López indica que hoy en día el personaje se ha “romantizado” y se ve como el caballero con doble sentido, esencia de la famosa “sal quiteña”.

Este arquetipo es un ejemplo de hibridación identitaria que habla de la mezcla que dio origen a lo quiteño.

