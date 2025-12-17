La cadena internacional MTV enfrenta una transformación en su modelo de negocio.

Más noticias

Según informa el diario El País, Paramount, dueña de MTV, cesará las emisiones de siete de sus señales de cable en Europa el próximo 31 de diciembre de 2025.

Esta medida responde a una profunda reestructuración global tras la fusión con Skydance y la llegada del magnate David Ellison.

📉 El impacto de la reestructuración en MTV

La decisión implica el cierre de canales emblemáticos como MTV 00s, 90s, 80s, MTV Live, Club MTV, MTV Hits y NickMusic.

El País explica que la compañía busca un ahorro de 500 millones de dólares y ha anunciado más de 2 000 despidos.

A partir de 2026, el servicio lineal se limitará a cuatro canales principales, mientras que otros contenidos migrarán a la plataforma gratuita Pluto TV.

No te pierdas de leer: Arancel se convierte en la palabra del año 2025 para la Fundéu

🎸 Historia de una revolución cultural

La trayectoria de MTV comenzó el 1 de agosto de 1981 con la emisión de Video Killed the Radio Star.

Como relata La Nación, la señal lideró dos revoluciones: la explosión del videoclip en los años 80 y la masificación de los ‘reality shows’ en los 90 con programas como ‘The Real World’.

Artistas como Michael Jackson y Madonna alcanzaron la cima de la cultura pop gracias a la exposición visual que ofrecía la cadena.

Sin embargo, el cambio en el consumo digital afectó su identidad. Arkansas Radio recoge testimonios de locutores que destacan cómo la radio ha sobrevivido mientras la televisión musical se desvanece.

El medio cita que este cierre pone fin a una era de 44 años donde las canciones pasaron de la imaginación de los oyentes a definiciones visuales dictadas por los videos.

Te puede interesar: Shakira vuelve a El Salvador en 2026: así ha sido su relación con el país desde 1996

📱 El futuro de la marca

Ante la caída de la audiencia televisiva, la marca apuesta por las redes sociales y el contenido bajo demanda.

En declaraciones recogidas por La Nación, el presidente de la cadena, Chris McCarthy, afirma que lo importante es ser una marca de cultura juvenil más que una plataforma específica.

Actualmente, los videos musicales encuentran su audiencia en YouTube y TikTok, alejando a MTV de su formato original.

Te recomendamos:







