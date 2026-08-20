¿Por qué MTV Music Awards eliminó la categoría de rock en 2026?

Los MTV Music Awards eliminaron la categoría de rock para su gala de 2026, según la lista oficial de nominados publicada en agosto de 2026.

La decisión pone fin a casi cuatro décadas de reconocimiento continuo al género en el certamen musical estadounidense.

Paramount, matriz de la cadena, confirmó la ausencia del apartado sin detallar los motivos, según reportó NTN 24.

Si quieres recordar cómo se vivió la gala del año anterior, te recomendamos leer el impacto de Lady Gaga y las grandes sorpresas de la edición pasada.

🤘 ¿Qué pasó con la categoría de rock en los MTV Music Awards?

El galardón ya no figura en la lista oficial de nominados anunciada en agosto de 2026.

La confirmación de Paramount llegó tras consultas de medios internacionales, de acuerdo con la información difundida por NTN 24.

El género mantenía presencia ininterrumpida desde la creación de su primera sección en 1989.

🎸 Historia de la categoría de rock en la ceremonia

El reconocimiento nació en 1989 como Mejor Video de Heavy Metal, premio otorgado a Guns N’ Roses, según datos consignados por Wiki Metal.

Posteriormente adoptó nombres como Mejor Video de Hard Rock y Mejor Video de Rock, hasta denominarse simplemente Mejor Rock desde 2017.

Bandas como Aerosmith, Metallica, Pearl Jam y Linkin Park recibieron el trofeo en ediciones pasadas.

Coldplay obtuvo el último galardón en 2025 por la canción All My Love, reportó Rock FM.

🎶 Otras categorías de los MTV Music Awards en 2026

La edición de 2026 mantiene 13 categorías votadas por el público, entre ellas Mejor Pop, Hip-Hop, R&B, Latina, K-Pop y Alternativa, citó Wiki Metal.

La organización redujo además otras secciones como Afrobeats y Video for Good.

Madonna encabeza las candidaturas generales con 11 nominaciones, seguida por Taylor Swift con nueve, detalló Rock FM.

📍 ¿Cuándo se realizan los MTV Music Awards 2026?

La ceremonia se celebrará el domingo 27 de septiembre de 2026 en Los Ángeles. La transmisión estará a cargo de CBS, MTV y la plataforma Paramount+, mientras la votación popular concluye el 25 de septiembre.

MTV Music Awards; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quiénes lideran las nominaciones en los MTV VMAs 2026? Madonna encabeza con 11 nominaciones, seguida de Taylor Swift con nueve. Otros artistas destacados incluyen Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter, Shakira, Bad Bunny y Karol G. ❓ ¿Qué categorías destacan en los MTV Video Music Awards 2026? Las categorías principales son Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. Este año regresa la categoría Best Dance por primera vez en siete años, presentada por BACARDÍ Rum.paramountpressexpress+2

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