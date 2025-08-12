Jennifer Lopez vivió un momento inesperado durante uno de sus recientes conciertos, cuando un grillo irrumpió en el escenario y atrajo las miradas del público y de la propia artista.

Un grillo recorrió el vestido de Jennifer Lopez y su reacción sorprendió a sus fans

El curioso episodio ocurrió la noche del 9 de agosto, durante su presentación en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira ‘Up All Night: Live in 2025′.

Según el medio Billboard, todo transcurría con normalidad hasta que un insecto saltó cerca de la tarima, captando la atención de la cantante.

Ella interrumpió brevemente su interpretación para señalarlo y sonreír ante la sorpresa. “¿Es en serio?”, exclamó, mientras los fans reaccionaban con risas y aplausos.

El gesto de Jennifer López frente al grillo

Videos difundidos en redes sociales muestran a Lopez interactuando con el público mientras intenta ubicar al pequeño intruso.

El momento se viralizó en cuestión de horas. Clips publicados en plataformas como TikTok superaron el millón de reproducciones y generaron comentarios divertidos.

Algunos usuarios bromearon con que el insecto “quiso audicionar” para su próximo video musical, mientras otros destacaron la naturalidad con la que Lopez manejó la situación.

Imprevistos de JLo en escena

El episodio con el grillo se suma a otro imprevisto ocurrido pocas semanas antes durante la misma gira de Jennifer Lopez. El 25 de julio, en Varsovia, Polonia, mientras se presentaba en el estadio PGE Narodowy, la falda de lentejuelas doradas que llevaba puesta se desprendió de manera inesperada y cayó al suelo en plena actuación.

Lejos de detener el espectáculo, JLo reaccionó con una sonrisa, levantó los brazos y continuó con la coreografía como si nada hubiera pasado.