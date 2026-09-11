Alan Ibarra, vocalista de Magneto, reaparece y aclara su estado de salud

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Alan Ibarra, cantante de la agrupación Magneto, fue dado de alta y reapareció el 11 de septiembre de 2026 tras ser hospitalizado en Mérida, Yucatán.

La emergencia preocupó a sus seguidores por reportes sobre su estado, pero la intervención oportuna en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán permitió su rápida recuperación.

🩺 ¿Cuál es el estado de salud de Alan Ibarra?

Alan Ibarra confirmó que se encuentra fuera de peligro mediante un mensaje publicado tras recibir el alta médica.

El artista agradeció la atención prestada por el personal sanitario y destacó la tecnología de las instalaciones en Mérida.

Según Excélsior, el cantante calificó el trato como cercano y el tiempo de espera como breve.

Para conocer más sobre el contexto del internamiento del artista en Yucatán, te recomendamos leer nuestro reporte sobre la salud del cantante de Magneto en Mérida.

🏥 Motivos de la hospitalización de Alan Ibarra

El ingreso hospitalario de Alan Ibarra ocurrió el miércoles 9 de septiembre en Mérida, aunque inicialmente existió poca información oficial sobre el diagnóstico.

De acuerdo con El Financiero y la periodista Martha López Huan, el cantante ingresó debido a una alteración en sus niveles de sodio en la sangre, manteniéndose en condición delicada pero estable.

👨‍👩‍👦 Acompañamiento familiar durante la emergencia médica

Familiares cercanos acompañaron al integrante de Magneto durante su estancia en el centro médico.

Aunque sus allegados no emitieron declaraciones directas sobre los estudios realizados, el propio Alan Ibarra agradeció el apoyo recibido al salir de la institución sanitaria.

Este suceso en la trayectoria del grupo se complementa con la visita de los integrantes de Magneto y Mercurio a EL COMERCIO para recordar sus proyectos en conjunto.

La evolución favorable del artista permite que continúe su residencia en la ciudad de Mérida mientras retoma sus actividades personales.

Alan Ibarra de Magneto; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuál es el nombre real y la edad de Alan de Magneto? Su nombre real es Erick Ibarra Miramontes y nació el 28 de junio de 1972, por lo que tiene 54 años en 2026. ❓ ¿En qué otras áreas ha trabajado Alan Ibarra además de la música? Además de cantante y compositor, ha actuado en telenovelas como ‘Rayito de Luz’, ‘Velo de Novia’ y ‘El Amor no tiene precio’.

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