Alan Ibarra, vocalista de Magneto, es hospitalizado de emergencia en Yucatán

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El cantante Alan Ibarra, integrante del grupo Magneto, ingresó de emergencia a una clínica en Mérida, Yucatán, el 9 de septiembre de 2026.

La información publicada por Univisión señala que el artista fue reportado en estado delicado pero estable.

🏥 ¿Por qué ingresó Alan Ibarra al hospital en Mérida?

El vocalista presentó un problema de salud relacionado con la alteración de sus niveles de sodio en la sangre.

Univisión reportó que el intérprete permanece bajo constante vigilancia médica junto a sus familiares y amigos más cercanos.

🩺 Reportes sobre la salud del vocalista de Magneto

Por su parte, la revista Quién indicó que hasta el momento no existe una confirmación oficial emitida por la familia o el equipo de trabajo del músico.

La publicación precisó que la información difundida por medios locales debe tomarse con reserva.

Para recordar los hitos de la banda en vivo, puedes revisar los detalles de la presentación de Magneto junto a AU-D y Sergio Sacoto en Quito.

🎤 Antecedentes del integrante del grupo Magneto

Alan Ibarra, famoso por temas como Vuela, Vuela y Malherido, ofreció su último concierto en junio en Lima, Perú, tras participar en proyectos de televisión.

Si deseas revivir otros momentos de la agrupación, te invitamos a mirar la entrevista en video con los integrantes de Magneto y Mercurio en nuestras instalaciones.

Los allegados al cantante permanecen pendientes de su evolución médica, a la espera de un comunicado oficial que aclare su situación actual.

Alana Ibarra de Magento; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué le pasó a Alan Ibarra, vocalista de Magneto? Alan Ibarra fue hospitalizado de emergencia en Mérida, Yucatán, tras presentar complicaciones de salud. Reportes periodísticos señalaron una alteración en sus niveles de sodio y describieron su estado como delicado, aunque estable; todavía no se ha difundido un diagnóstico médico completo. ❓ ¿Quién es Alan Ibarra y por qué es famoso? Alan Ibarra, cuyo nombre real es Erick Ibarra Miramontes, es un cantante, actor y compositor mexicano. Alcanzó popularidad como uno de los vocalistas principales de Magneto, grupo asociado con éxitos del pop latino como Vuela, Vuela.

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