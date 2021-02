Multimillonario Musk dice que estará ''de Twitter por un tiempo'

El empresario multimillonario Elon Musk, cuyos tuits sobre ciertas empresas han hecho que las acciones de estas se disparen en las últimas semanas, dijo el martes 2 de febrero de 2021 que se iba a tomar un descanso de Twitter.

"Fuera de Twitter por un tiempo", tuiteó Musk a sus 44,8 millones de seguidores en la plataforma en la madrugada.



En junio del año pasado escribió exactamente el mismo mensaje, solo para regresar a la plataforma de redes sociales un par de días después.



Musk, quien dirige al fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc y la startup de cohetes SpaceX, no dio más detalles sobre el mensaje y no ha publicado nada desde entonces.

El empresario escribió la semana pasada en la plataforma sobre Etsy Inc, lo que ayudó a impulsar las acciones del minorista en línea a un máximo récord. Del mismo modo, los últimos comentarios de Musk sobre bitcoin y dogecoin ha aumentado el valor de las criptomonedas.