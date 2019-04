Mujer dejó a su mascota en una guardería canina y cuando fue a retirarla estaba muerta en una funda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una joven irlandesa de 23 años sufrió una verdadera pesadilla en diciembre de 2018, luego de encargar a su mascota en una guardería. Kirsten Kinch dejó a su perra husky llamada Nova en manos de cuidadores. Ella junto a su familia salió de viaje a Islandia y debió buscar un lugar para hospedar a su mascota durante su ausencia.

Kinch publicó la historia de lo que ocurrió con Nova en su cuenta Instagram para hacer público el caso. La muchacha cuenta que salió de vacaciones, con destino a Islandia, el pasado 27 de diciembre del 2018 con su familia. En vista de que no era posible llevar a Nova con ella, decidió buscarle una guardería que se haga cargo del can.



Nova era una perra de tres años, y según cuenta la publicación de la muchacha, la mascota padecía colitis (una afectación al colon) que estaba siendo tratada con esteroides durante los últimos meses de vida de la perra. “El tratamiento estaba dando resultado”, menciona Kinch.



Una guardería de perros llamada P&E fue el lugar elegido por Kinch para que cuidarán de Nova mientras estaba lejos de su familia. La joven afirma que en el sitio también atienden a perros que necesitan medicación, una vez que se les informa con anticipación. Al dejar a Nova en P&E, Kirsten dice que dio “múltiples instrucciones escritas y verbales de cómo se le debía administrar el esteroide que Nova necesitaba recibir dos veces al día”.



El 31 de diciembre fue a retirar a su mascota del alojamiento en el que la dejó. La joven dice que salió del aeropuerto y se dirigió a P&E, llamó varias veces al lugar para contarles que se encontraba afuera. Cuando por fin contestaron le dijeron que se acerque a la puerta del establecimiento.



Le hicieron pasar y le contaron que Nova estaba muerta. Según el empleado que la atendió, el can habría sido encontrado ensangrentado en su jaula por la mañana. Kirsten se quedó impactada con el relato del trabajador y pidió que le entregara los restos de su perra.

​



Envolvieron el cuerpo de Nova en una funda de plástico y la sellaron con cinta adhesiva por lo que el paquete quedó similar a una gran pelota. Kirsten –devastada- tomo lo que quedaba de su can y se marchó de la guardería. Sin embargo cuestionó que “no hubo cuidado ni empatía en la forma de envolverla. Fue absolutamente traumático”.



Llevó el cadáver de su husky al veterinario para que le practiquen una autopsia, la misma que determinó que la muerte de la perra fue a causa de un sangrado interno por el padecimiento en el colon.

La joven hizo público el caso con el fin de que P&E responda por la muerte de su querida mascota Nova. Asimismo, mencionó que demandará a la guardería por una supuesta negligencia en el cuidado del can. Y agregó espero que escribir esto pueda evitar una situación similar en el futuro”.