Mujer abrió las puertas de su casa a 97 perros callejeros para salvarlos del huracán Dorian

"97 perros están en el interior de mi casa y 79 en mi dormitorio". Así empieza el mensaje en el que Chella Philips, una amante de los perros y promotora de la iniciativa The Voiceless Dogs of Nassau Bahamas cuenta cómo abrió las puertas de su casa para salvar a los animales del huracán Dorian. La publicación, que data del pasado 1 de septiembre del 2019, suma hasta este 4 de septiembre más de 83 000 reacciones en Facebook.

Las fotografías que acompañan la publicación muestran a los perros de diferentes tamaños y edades en el interior de la casa de la mujer, que reside en Nasáu, la capital de Bahamas. En el texto, Phillips cuenta que protegió su casa contra el huracán Dorian para poder resguardar a los animales. "Ninguno está afuera, la música está sonando en el interior de la casa y el aire acondicionado está encendido para ellos".



En su relato, la mujer dice que si bien Nasáu podría no ser impactado con tanta fuerza como otras ciudades de Bahamas decidió dar refugio en su vivienda a los canes para estar segura de que estos estén protegidos. Añade que algunos de los perros estaban asustados y enfermos y por ello pidió a las personas que le donen jaulas para poder mantenerlos a salvo.



"Cada isla tiene una abundancia de perros sin hogar, mi corazón se rompe por los que no tienen dónde protegerse de este monstruo de categoría cinco y solo Dios puede resguardarlos ahora", escribe la mujer.

La publicación de Philips se volvió viral y alcanzó los 57 000 compartidos hasta hoy (4 de septiembre del 2019). La mujer contó en otra publicación hecha el 3 de septiembre que todos los perros y ella se encuentran a salvo y lograron sobrevivir al paso de Dorian.



"El viento sonó como un tren que no dejaba de pasar. El agua se metió por debajo de las puertas, los perros tenían miedo. Intenté jugar con ellos, cantarles y darles todas las golosinas para evitar que noten el ruido del huracán", escribió. Los perros, según contó, siguen en su casa porque las calles siguen inundadas y aún se registran tormentas eléctricas.



La mujer aseguró haber leído los comentarios que las personas le han dejado en su página de Facebook y en la de su fundación "quiero decirles que mi corazón se siente abrumado por sus notas y por su generosidad", dijo.



Añadió que en el momento que hizo su primera publicación nunca esperó que se volviera viral. "Solo quería divertirlos al enseñarles lo loca que puedo llegar a ser cuando se trata de asegurar lo que más amo. Nunca esperé más que risas".

Además, agradeció el hecho de que las personas hayan compartido su publicación, pues esto ha hecho que se note la situación de su refugio y de los perros callejeros en Bahamas llevando a que algunos realicen donaciones para ayudar a los animales. "No sé qué decir, cómo agradecerles por su amor, sus palabras y donaciones que me mantienen con vida, me dan esperanza y quiero que sepan que sin importar cuánto se recaude, cada centavo irá a los perros".