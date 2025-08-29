Guayaquil enfrenta una nueva alarma ambiental. El pasado jueves 28 de agosto de 2025, residentes de un conocido sector reportaron la aparición de varias ardillas muertas.

La situación encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas y ciudadanos. Todos exigen explicaciones claras sobre la acción y sus consecuencias.

Muerte de ardillas en Guayaquil tras fumigación genera indignación ciudadana

La Fundación Proyecto Sacha expresó su preocupación a través de redes sociales. Recordó que las ardillas representan un emblema de la ciudad y un símbolo de resiliencia frente a la expansión urbana.

“Cada muerte evitable representa un fracaso colectivo”, advirtió la organización, instando a las autoridades a responder con transparencia.

Las ardillas aparecieron muertas en Lomas de Urdesa, luego de una fumigación.

Entre las preguntas que plantea la Fundación destacan: quién autorizó la fumigación, si se evaluaron los impactos sobre la fauna y qué medidas inmediatas se tomarán para evitar más muertes.

La organización enfatiza que los animales que aún resisten en Guayaquil forman parte esencial del patrimonio natural y merecen protección.

Indignación ciudadana en redes sociales

Usuarios de la red social X también se sumaron a la indignación. Algunos compararon la pérdida de fauna con otros problemas que enfrenta la ciudad, como la violencia y la delincuencia y calificaron la situación como un “daño irreparable”.

La cuenta de La Revolución Animal demandó respuestas directas: “¿Quién hizo la fumigación?”.

Llamado a la acción

La Fundación Proyecto Sacha hizo un llamado a la ciudadanía para documentar y reportar estos hechos, y exhortó a las autoridades a investigar el caso con total transparencia.

Para los defensores de la fauna urbana, evitar la desaparición de estas especies es un deber colectivo que refleja la conciencia ambiental de la ciudad.