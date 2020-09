Modelo colombiana dice que vivió una 'película de terror' durante un naufragio 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora colombiana Laura Tobón documentó los momentos de pánico que vivió con sus familiares cuando la embarcación en la que iban se quedó sin gasolina y se perdió en la mitad de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Quiero compartirles una experiencia que tuve ayer junto a mi familia, lo que empezó como un paseo en bote inolvidable terminó siendo una película de terror”, escribió Tobón en una de sus publicaciones.



Aseguró que le gusta descubrir lugares mágicos en compañía de su esposo, Álvaro Rodríguez. En esta ocasión decidió viajar con toda su familia a recorrer esta parte del departamento del Magdalena (noreste de Colombia).



"Se dice que es la capital del realismo mágico colombiano. Es una población que nos lleva al pasado, plena de valores históricos, arquitectónicos, urbanos, ambientales y sociales, que debe ser conocida".

La modelo @lauratobonyepes agradece a la @ArmadaColombia y a pescadores por la labor de rescate que permitió ponerla a salvo a ella y otras 14 personas, luego de quedar a la deriva en la Ciénaga Grande de Santa Marta @ELTIEMPO pic.twitter.com/MkXYAhmeGK — Roger Urieles (@Rogeruv) September 27, 2020



El naufragio



La modelo comentó que al principio del viaje se pudo deleitar con los majestuosos paisajes que esta región de Colombia tiene para ofrecer. Sin embargo, de un momento a otro la embarcación fue sorprendida por una tormenta.



“La tripulación nos calmaba diciéndonos que era normal y que estábamos seguros. Salimos de la tormenta y minutos después nos avisaron que el bote se había quedado sin gasolina”.



Ninguno de los tripulantes tenía señal de celular y el barco no contaba con radios o un dispositivo GPS que pudiera facilitar la localización de la familia de la celebridad.



“Sin señal de celular, sin saber exactamente donde estábamos, naufragamos cinco horas en la mitad de la ciénaga”.



Desde las 16:00 hasta las 21:30 las 14 personas que se encontraban en el barco permanecieron sin rumbo, pues quienes dirigían la embarcación no sabían en dónde estaban y tampoco tenían manera de comunicarse.



El rescate



En medio de la desesperación, Laura Tobón se subió encima del techo de la embarcación para conseguir señal. Gracias a esta idea logró enviar su ubicación y pedir ayuda.



“Con mi familia llegamos a un estado en el que lo único que podíamos hacer era esperar y confiar”, escribió.



Luego de un tiempo, Tobón grabó con su celular el momento en el que unas linternas se acercaban al bote: ¡Por fin había llegado la ayuda!



"Armada de Colombia viene al rescate", dijo uno de los miembros de esta entidad mientras las demás personas del barco gritaban y agradecían.

“Nuestros gritos de felicidad no eran normales. La Armada colombiana logró encontrar nuestra ubicación. Llegaron vía terrestre desde Santa Marta y junto con la comunidad y los pescadores lograron encontrar nuestra locación”, señaló.



Posteriormente, los oficiales confirmaron que no hubiera ningún herido dentro de la embarcación y procedieron con el traslado de los pasajeros a tierra firme.



"Después de la tormenta siempre llega la calma, gracias a Dios todos estamos bien. Muy asustados pero agradecidos", agregó Tobón en una fotografía publicada luego del rescate.



Por último, la modelo hizo un llamado a revisar los protocolos de seguridad de cualquier bote y también el clima antes de emprender un viaje de este tipo. En este caso, la embarcación no tenía GPS, radios, bengalas o linternas.



“Esto es una moraleja de vida. Se las comparto para que ustedes también sean cuidadosos antes de montarse en cualquier lado”.