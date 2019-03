El misterio del 'puente del sucidio' de los perros en Escocia 

LEA TAMBIÉN

"Algo se apoderó de Bonnie cuando nos acercamos al puente" relata Lottie Mackinnon al diario The New York Times. La mujer recuerda que en el año 2016 su mascota, un perro de raza border collie, saltó al vacío en Escocia. El lugar donde sucedió la tragedia es popularmente conocido como el 'puente del suicidio de los perros' y se encuentra ubicado en Dumbarton.

La estructura de piedra construida en estilo gótico en 1895 alberga cientos de leyendas. Algunas personas dicen que una 'fuerza maligna' lleva a los perros a saltar del puente. Algunas de las mascotas que así lo hacían terminaban muertas tras impactarse contra unas piedras que están debajo de la construcción.



Este no fue el caso de Bonnie, MacKinnon recuerda que si bien cuando vio a su mascota saltar pensó que la había perdido para siempre, ella sobrevivió, algo que su dueña calificó de un "milagro" en declaraciones al medio estadounidense.



Dumbarton, dice el New York Times, es un pueblo extremadamente supersticioso que durante años ha buscado explicaciones paranormales al comportamiento de los perros. Algunos creen que el puente se encuentra en un lugar en el que el Cielo y la Tierra se conectan.



Y aunque el puente está rodeado de mitos, algunas personas dicen que "hay explicaciones racionales que involucran el terreno y el olor de mamíferos en el barranco" que pueden causar que los perros entren en una especie de frenesí y salten.



En declaraciones al medio, Bob Hill contó que él y su esposa han visto a varios perros saltar del puente de forma repentina desde que se mudaron a una propiedad llamada Overtoun House hace más de 17 años. Él, oriundo de Texas (EE.UU.), maneja la teoría de que es el olor de pequeños animales que habitan en el barranco como visones o martes , dos tipos de mamíferos carnívoros.

Los olores y sonidos de dos tipos de mamíferos que habitan en las cercanías del puente, los visones (izquierda) y los martes (derecha) podrían ser la causa por la que los canes saltan.





Pero Paul Owens, profesor de religión y filosofía de Glasgow, publicó recientemente un libro sobre el misterio y su teoría apunta más a una fuerza sobrenatural. "Luego de 11 años de investigación, estoy convencido de que es un fantasma el que está detrás de todo esto", declaró al Times.



Con él coinciden otros residentes de Dumbarton que incluso tienen un nombre para el fantasma que creen que es el responsable del accionar de los perros. Se trata de la Dama Blanca de Overtourn, viuda de un personaje conocido como John White, un barón del que Owens habla en su libro.



"La mujer vivió de luto por más de 30 años luego de que su esposo murió en 1908", explicó al Times un residente de Dumbarton. "Su fantasma ha estado al acecho aquí desde entonces. La gente la ha visto en ventanas y caminando por estos terrenos", aseguró.



Si bien el puente es conocido por ser un lugar al que los perros acuden a quitarse la vida, esto no es del todo cierto, pues los canes no pueden suicidarse ya que esta acción requiere de un pensamiento elaborado.



Para que un animal se quiera suicidar necesitaría entender el significado de la vida y la muerte, tener la capacidad de imaginar el futuro y tener conciencia sobre su lugar en el mundo. Este tipo de pensamiento ha sido asociado únicamente a los humanos hasta la actualidad, dice un artículo de la revista Psychology Today.



David Sands, quien en el año 2010 investigó lo que sucede con los perros en el 'puente del suicidio' y descartó la posibilidad de que los perros se estén quitando la vida. Su experimento encontró que los canes, especialmente los que tienen el hocico más largo, se veían atraídos por los olores de los mamíferos que habitan en la quebrada. Sin embargo, dice el Times, Sands sí reconoció que el puente transmite una "sensación extraña".

Sin embargo, su teoría llevó a las personas a cuestionarse el hecho de que los perros no demuestren el mismo comportamiento en otros puentes del mundo donde también habitan pequeños mamíferos. "Otros puentes no tienen espíritus perturbados acechando" dice Mackinnon.



Pero este comportamiento no se replica en todos los perros. Así lo demostró Ginger, una labrador retriever propiedad de Emma Dunlop quien aseguró que su mascota nunca ha intentado saltar del puente, pero que sí cambia su comportamiento cuando está cerca de él. Ella cree que su mascota vio algo invisible al ojo humano, quizás a la Dama Blanca de Overtourn.