‘Ya no puede caminar ni hablarnos como antes’: el delicado estado de salud de la esposa de Emmanuel

La esposa del cantante mexicano Emmanuel, Mercedes Alemán y madre del intérprete Alexander Acha, se encuentra en un delicado estado de salud.

Diversos medios de espectáculos reportan que atraviesa una severa enfermedad crónica degenerativa.

Según Univision y declaraciones del periodista Emilio Morales, se cree que Mercedes Alemán está en una etapa avanzada de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA.

Este padecimiento neurodegenerativo que afecta las neuronas encargadas del movimiento voluntario.

Falta de confirmación sobre su estado

Hasta el momento, la familia no ha confirmado públicamente los reportes sobre un pronóstico médico específico ni ha emitido un nuevo comunicado respecto al estado actual de salud de Mercedes Alemán.

De acuerdo con Guana Juato, la enfermedad fue dada a conocer públicamente en mayo de 2025 durante el programa Juego de Voces.

En esa emisión, Emmanuel y Alexander Acha compartieron por primera vez el difícil momento que atravesaban como familia.

Declaraciones conmovedoras de Alexander Acha

Durante la transmisión, Alexander dedicó unas palabras a su padre y habló sobre el deterioro físico que ha sufrido su madre a causa de la enfermedad.

Dijo: “Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”.

Posteriormente agregó: “Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos, aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”.

Estas declaraciones conmovieron al público y marcaron la primera ocasión en que la familia habló abiertamente sobre el padecimiento de Mercedes Alemán.

Una vida dedicada al activismo y la familia

Como reporta El Milenio, Mercedes Alemán pertenece a una de las familias con mayor tradición política y empresarial en México.

Además de ser conocida por su matrimonio con Emmanuel, ha desarrollado una trayectoria como activista ambiental y promotora de diversas causas sociales.

Es nieta del expresidente Miguel Alemán Valdés e hija del empresario y exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco y de Christiane Martel, actriz francesa que obtuvo el título de Miss Universo 1953.

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Una historia de amor duradera

Siguiendo con El Financiero, la historia de amor entre Mercedes Alemán y Emmanuel es notable dentro del medio artístico mexicano.

La pareja se conoció en Acapulco cuando Emmanuel decidió ayudar a una joven cuyo automóvil había sufrido una avería en la carretera. A partir de ese encuentro comenzaron una relación que culminó en matrimonio.

Han permanecido unidos durante más de cuatro décadas y tienen tres hijos: Giovanna Acha, Alexander Acha y Martinique Acha.

El apoyo incondicional de Emmanuel

En los últimos años, Emmanuel ha acompañado públicamente a su esposa durante el proceso de su enfermedad y ha expresado en distintas ocasiones su admiración por la fortaleza con la que ella ha enfrentado este difícil momento.